Demi Lovato presume de nuevo look con un color neón

Demi Lovato se ha convertido en el foco de atención de todos los medios en las últimas semanas. Tras lucir cuerpo y difundir un mensaje de aceptación en sus redes sociales, la artista ha vuelto a revolucionarlas. Esta vez, por su nuevo look.

La intérprete de Échame La Culpa ha sorprendido a sus seguidores con una imagen de lo más sorprendente. En ella luce una corta melena negra con un color verde neón en sus puntas. Y lo más importante de todo: ¡va a juego con sus uñas!

Así lo publicó en unos Instagram Stories que no tardaron en revolucionar las redes y generar comentarios de todo tipo. Por un lado, están aquellos que lo consideran uno de los mejores looks de la cantante, mientras otros no terminan de cogerle el gusto.

#DemiLovato



✂️ NUEVO LOOK ✂️



Demi se tiñó hace un par de días las puntas de verde neón, aunque muchos fans pensaban que era rubio, hoy la cantante utiliza Instagram para aclararlo ⬇️



¿Qué os parece el cambio? 🤔 pic.twitter.com/g0vQaEQaoe — 《Previously PINK》 (@PreviouslyPinks) September 12, 2019

Demi Lovato se ha convertido en una referente a nivel internacional. Desde que comenzó su carrera en la industria de la música, su vida ha estado protagonizada por altibajos difíciles de superar. Pero ella lo consiguió y ahora se ha convertido en la figura en la que millones de personas se inspiran.

Sin ir más lejos, hace unos días sorprendía a sus seguidores con una publicación de lo más revolucionaria. En ella, luce su cuerpo con bikini y lanza un discurso de body positive que fue aplaudido por todo un ejército de usuarios. "Quiero que este nuevo capítulo en mi vida sea sobre ser auténtica con lo que soy en lugar de tratar de cumplir con los estándares de otras personas" son algunas de las palabras que acompañan a la imagen.

Sin duda, nuestra protagonista vive una de las etapas más pletóricas de su vida. Además de abrirse a sus seguidores, calienta motores para aparecer en el sitcom de Will & Grace. Aunque no podremos verla en pantalla hasta 2020.

Así de fuerte, poderosa y segura de sí misma da la bienvenida Demi a esta nueva etapa de su vida. ¡Y los colores de neón siempre son un acierto!