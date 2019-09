‘El Día de la marmota’, de Camila Cabello, tiene que ver con el amor verdadero

Le ha bastado un día para conseguir más de 10 millones de visualizaciones. El vídeo de Liar, ha sido una auténtica revolución en las últimas horas. El sentido del humor de Camila Cabello ha conquistado a medio mundo. Ella ha asegurado que es lo más divertido que ha grabado nunca y se lo debe al realizador Dave Meyers.

“Cada vez que trabajo contigo salgo del set inspirada, tu pasión por lo que haces y tu incansable deseo de seguir soñando y hacerlo mejor es DIVERTIDO. Realmente me divierto mucho haciendo estos videos contigo”, le decía por redes sociales.

“Amo: 1. Ser una idiota y 2. Hacer vídeos musicales donde puedo ser una idiota”, añadía sobre su papel en este vídeo donde además de cantante, derrocha talento como actriz de comedia. Pero, más allá de las risas que pueda despertar, su objetivo era otro.

“Cada vez que hago un vídeo musical trato de pensar en qué mensaje quiero transmitir, pienso qué quiero comunicarle al que lo va a ver”, adelantaba antes de pasar a explicar cuál es el que quería resaltar en esta entrega.

“El vídeo es bastante loco y ridículo. Es una historia que nos divirtió inventar, pero los mensajes son los que me enorgullecen más. Le dije a Dave que quería que uno de los temas del vídeo fuera el amor verdadero por encima del materialismo. Siento que hoy en día las personas valoran el dinero, el poder, el lujo e incluso la ‘apariencia’, el cómo se ve algo en lugar de mirar lo real”, explicaba. Se nota que está enamorada. Shawn Mendes ha logrado sacar su lado más divertido.

Pero el amor verdadero no es el único mensaje: “El otro mensaje que amo es sobre vivir tu verdad. La primera vez que trato de mentir, la vida, inmediatamente, me castiga haciendo que me estrangule hasta la muerte, luego trato de evitarlo diciendo pequeñas verdades, pero no la GRAN verdad real, que es que no estoy contenta con este lujoso y grandioso prometido, aparentemente perfecto”.

Ahí es donde entra la idea del Día de la Marmota: “Cada vez que trato de ignorarlo, los mensajes se vuelven cada vez más fuertes, así que revivo el mismo día y muero cada vez que no digo la verdad. ¡Cuando finalmente admito a mi prometido que estoy enamorado del chico del autobús en mi restaurante, el lazo de las marmotas se rompe y dejo de revivir el mismo día! Moraleja de la historia: vive tu verdad y elige AMOR sobre todas las otras cosas que realmente no importan”.

Desde luego, el pajarito animado, tipo Disney, que sale en el vídeo viene al pelo porque la idealización del amor de Camila es propia del mejor cuento de princesas. Que le dure.

En lo que no habían reparado algunos es en el doble papel que tiene Camila en el vídeo. “Eres increíble, qué? Dime por qué vi todo el vídeo (que es más que increíble y brillante) y no me di cuenta de que la pelirroja eras tú”, le pregunta Victoria Monet, una de las compositoras amigas de Ariana Grande.

“Wow, gracias Vic !!! ¡Esto significa mucho para mí!”, le contestaba la aludida.