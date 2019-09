Mucho ojo: aquí están los 40 vídeos de la lista, de Vanesa Martín a Shawn y Camila

La lista de LOS40 es multisensorial, porque no solo se disfruta con el oído: también permite que se recree la vista, como en el caso del vídeo que cada semana preparamos con los 40 clips del chart más importante del país, en rigurosa cuenta atrás. Así, recordando para empezar la canción que ha abandonado el ránking —High hopes, de Panic! at the Disco, dejando el récord de permanencia, que ostentaba hasta ahora, en manos de Jonas Brothers con Sucker, que están en el #2—, iniciamos el recorrido por el farolillo rojo, que no es otro que De tus ojos by Carlos Jean, de Vanesa Martín…, y así, puesto a puesto, hasta desembocar en la posición de honor, ocupada, por tercera semana consecutiva, por Shawn Mendes y Camila Cabello. Ponte cómodo y abre bien los ojos…