Muere Ric Ocasek, el ex líder de The Cars que fusionó el pop y la ‘new wave’

Ric Ocasek, el carismático cantante y guitarrista de The Cars y exitoso productor musical, ha muerto a los 75 años. La policía lo encontró inconsciente en su apartamento de Nueva York, y aún no se han desvelado las causas de su fallecimiento.

Comenzando con el debut homónimo de los Cars en 1978, Ocasek se estableció como un líder estoico con sentido del humor en canciones como My Best Friend's Girl.

Como miembro de The Cars, grupo con el que sacó su primer disco en 1978, escribió casi todas las melodías que la banda grabó, y ayudó a impulsar el movimiento new wave al fundir la voz con la guitarra rítmica, teclados densos y ritmos listos para la pista de baile, y como uno de los vocalistas principales del grupo, junto con el bajista Benjamin Orr, cantó los éxitos Shake It Up y You Might Think. Después de que el grupo se separó en 1988, Ocasek grabó como solista y trabajó como productor, ayudando a esculpir éxitos de Weezer y de Bad Brains.

La banda alcanzó una masa crítica en 1984 con Heartbeat City, un álbum que emitió cinco singles que lograron gran éxito en Estados Unidos: You Might Think, Magic, Hello Again, Why Can't I Have You y Drive, uno de sus temas más conocidos. Su vídeo para You Might Think superó a Thriller de Michael Jackson en los MTV Video Music Awards ese año. El disco, que llegó al número tres, es cuatro veces Disco de Platino.

The Cars - 'You Might Think'

The Cars publicaron Door to Door en 1987, pero fue una decepción. Ocasek calificó el lanzamiento como "deficiente", y The Cars se disolvieron el año siguiente por tensión personal y malestar general. Cuando se le preguntó por qué la banda se separó años más tarde, Ocasek dijo en una entrevista a Rolling Stone: "La vida cambia, la actitud de la banda y no tener un descanso durante todos esos años afectó a la separación", dijo. “La última fue la primera gira que hicimos que no fue divertida. Pensé: 'Esto tiene que parar. Nos detendremos en este lugar”.

Los Cars fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2018, y la organización los describió como "conocedores del gancho con la combinación perfecta de new wave y rock clásico". "Los trofeos no son demasiado importantes para mí", dijo Ocasek en la ceremonia. "Pero te diré que es mejor estar dentro que fuera".

Fuera de los Cars, Ocasek lanzó varios álbumes en solitario, comenzando con Beatitude en 1982, que se mantuvo en línea con el sonido de The Cars. Su mayor éxito en solitario fue el suave y emotivo Emotion in Motion, de su álbum This Side of Paradise .

Ric Ocasek - 'Emotion In Motion'

Lanzó su carrera de producción en 1980 con el segundo álbum de Suicide y produjo muchos álbumes para el dúo de punk electrónico. A lo largo de los años también trabajó con los grupos punk Bad Brains y Bad Religion.

También trabajó en álbumes de Nada Surf, Guided by Voices, No Doubt, Le Tigre y Brazilian Girls, pero sus mayores éxitos estuvieron detrás del escritorio de Weezer.

El mundo de la música le despide en redes sociales

Desde que se dio a conocer su muerte, son muchos los músicos y artistas que han usado Twitter y otras redes sociales para despedir al que fuera líder de The Cars.