Shakira: “Cuando empecé, ser mujer fue un obstáculo para mi carrera”

En 2018 y 2019 Shakira ha pasado por algunos de los tragos más amargos de su vida: Problemas en la voz, una investigación fiscal, una demanda por plagio...

Pero la solista colombiana, en una entrevista con la revista argentina Clarín Viva, ha hablado sobre los que para ella fueron los peores momentos de su carrera musical. Y todo por ser mujer.

"El principal obstáculo que tuve en mi carrera fue ser mujer en esta industria en el momento que yo empecé, haciendo el género de música que hacía y en Latinoamérica" explica Shakira.

La intérprete de Barranquilla deja caer la idea del machismo institucionalizado en algunos sectores musicales, circunstancia que asegura que no sucede en estos momentos gracias a las nuevas plataformas de difusión de música.

"Creo que ni tengo que decirlo: por entonces no estaba tan democratizada la publicidad, no tenías una plataforma para ir compartiendo tu música vía Internet y que llegara a varios países a la vez... A mí me tocó coger la mochila e ir tocando puertas, y por cada una que me abrían, diez más se me cerraban en la cara. Tienes que tener mucha perseverancia en esta industria, por encima incluso del talento, y, sobre todo, mucho aguante" confiesa la colombiana.

Por suerte, Shakira tuvo talento, perseverancia y aguante. Su cuarto ingrediente, sus caderas, son el ingrediente secreto: "En el mejor de los casos mis caderas dicen que una canción será un hit. Pero la verdad es que el baile sería el barómetro que uso muchas veces para ver si algo esta funcionando musicalmente o no".

No es el ùnico titular que ha dejado Shakira en la entrevista ya que pese a sus reticencias ha hablado de su marido, el futbolista Gerard Piqué y la situación personal que comparten.

"Nunca hemos sido una pareja tradicional. No es que tengamos un acuerdo escrito en el que nos repartimos las tareas, pero los dos somos padres muy involucrados y nos vamos manejando como podemos, apoyándonos mutuamente y también mucho en nuestras familias. No sabemos otra manera de hacerlo. A veces es difícil cuando uno no puede ver a los niños por un mes o más. Es duro, pero hacemos muchas llamadas por Facetime; así que estamos en constante comunicación, y eso ayuda".