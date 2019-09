La gira holográfica de Whitney Houston ya tiene fecha

Considerada la artista más premiada de todos los tiempos, Whitney Houston murió en febrero de 2012, a los 48 años, después de una batalla contra la adicción a las drogas. Casi ocho años después de su fallecimiento, la solista volverá a los escenarios en forma de holograma con 27 ciudades confirmadas entre enero y abril en México y Europa.

BASE Hologram es la empresa encargada de producir An evening with Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour que arrancará el 23 de enero en México, país en el que se mantendrá esta gira hasta el 9 de febrero de 2020 sin que de momento haya trascendido cuantos shows y en qué ciudades se podrá vivir esta experiencia.

Una vez finalizada la etapa mexicana será turno de Europa donde el holograma de Whitney actuará en Liverpool (Inglaterra, Reino Unido) el próximo 27 de febrero de 2020. De ahí pasará por Manchester, Leeds, Glasgow, Aberdeen, Dublín, Birmingham, Bournemouth, Cardiff, Brighton, Nottingham y Londres, en territorio británico.

Desde marzo saldrá de las islas hasta Bruselas, Amsterdam, Gent, Zurich, Berlín, Viena, Bratislava, Copenhague, Oslo, Estocolmo, San Petersburgo, Moscú, Kiev y Minsk.

Hasta ahora esas son las capitales anunciadas entre las que no figuran España o las vecinas Portugal, Francia o Italia. Los fans españoles que quieran ver esta experiencia holográfica de Whitney Houston tendrán que hacer las maletas.

Según informa Billboard, An evening with Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour confirmará fechas en Estados Unidos para otoño de 2020.

"Whitney ya no está con nosotros pero su música siempre lo estará. Tomamos la decisión correcta asociándonos con Base Hologram porque han comprendido lo importante que es hacer un holograma a su altura" explica Pat Houston, representante del entorno de la tristemente fallecida artista.