Este verano en España hemos estado cantando a todas horas Calma de Pedro Capó. La canción del colombiano se ha convertido en una de las más escuchadas de las vacaciones (bastaba con meterse en las historias de Instagram para ver que miles de personas subían sus pies en la arena con el temita de fondo). Pero al otro lado del Mediterráneo, de la costa siciliana a la costa adriática, escuchaban otra canción: Una Volta Ancora.

En la bella Italia, el tema de Fred De Palma y Ana Mena se ha convertido en el más escuchado del verano, igualando a Soldi de Mahmood en número de semanas consecutivas en lo más alto de las listas de streamings: hasta seis.

Solo hay que meterse en Youtube para comprobar el éxito de Una Volta Ancora: nada más y nada menos que 62 millones de reproducciones. Teniendo en cuenta que en Italia viven 60 millones de personas y que el grueso del público objetivo de la canción se encuentra allí, no hay que ser matemático para saber que es una pasada.

Mientras que toda España tiene puestos los ojos en la proyección internacional de Rosalía, hay una malagueña que está alcanzando la cima de la industria musical italiana gracias a sus colaboraciones con Fred De Palma. Se trata de Ana Mena, quien, por segundo año consecutivo, ha conseguido poner al país de los romanos a bailar.

En 2018 lo hizo gracias a D’Estate Non Vale, que suma la friolera cantidad de 118 millones de reproducciones en Youtube. Pero no fueron las cifras las que le hicieron volver al estudio a grabar junto a Fred, sino la fuerte amistad que les une.

Ana Mena, una diva italiana “made in Spain”

“Fred y yo somos como hermanos y disfrutamos mucho haciendo música juntos. Es tan real que creo que la gente lo ha recibido de esta manera. No creo que hayamos creado nada nuevo ni que tengamos una fórmula, somos muy amigos y ese buen rollo se transmite en los vídeos”, nos cuenta Ana en los pasillos de LOS40. A finales de agosto lanzó la versión en español del tema, llamado Se lluminaba, que en dos semanas suma más de dos millones de reproducciones. Lo curioso del asunto es que en la mayoría de comentarios son en italiano. Porque sí, Ana Mena es una estrella italiana, made in spain, pero italiana.

Ana confiesa que el año pasado estuvieron hablando de grabar D’Estate Non Vale en español, pero que no pudo ser. Pero esta vez la cosa iba a cambiar y la versión en castellano de la colaboración era una de sus prioridades: “Hemos sido muy fieles a la hora de hacer la adaptación al español y creo que sigue manteniendo la misma esencia y la misma magia”.

Ana Mena en LOS40 / Lara Úbeda

Con tales cifras a sus espaldas, es inevitable preguntarse si Ana seguirá lanzando canciones en italiano. ¿Por qué no seguir adentrándose en ese mercado? Eso sí, a pesar de tener solo 22 años, la cantante tiene las cosas muy claras y quiere hacer las cosas paso a paso: “Estamos pensando en ello, pero quiero que todo surja con naturalidad. Estamos componiendo y cuando veamos que tenemos la canción indicada probablemente saquemos algo para allí porque me siento muy cómoda”.

Ana no ha parado en todo el año de trabajar. Además de las colaboraciones que ha lanzado (Todefila con Moncho Chavea y El Chisme junto a Emilia y Nio García) ha estado encerrada en el estudio desde principios de año: “Necesitaba volver a componer con mi equipo de siempre. Estoy en un proceso creativo muy guay tanto para España como para Italia y tenemos muchas canciones bajo la manga. Si quisiéramos podríamos empaquetarlas y hacer un álbum”.

A pesar de todo el éxito que está viviendo en la penísula itálica, la cantante no ha tenido tiempo de asimilarlo y disfrutarlo como alguien de su edad: “Muchas veces me gustaría estar de fiesta allí, porque no he tenido tiempo, y vivir la experiencia en una discoteca de Italia. Es que tengo amigos que están allí de Erasmus y me dicen que entre D’Estate Non Vale y Una Volta Ancora me ponen seis veces en la misma noche. Es increíble.”

Cuando uno habla con Ana se da cuenta de que está frente a una persona muy madura para su edad. ¿La razón? Que tiene las ideas muy claras y toda una vida encima de los escenarios: “Yo siempre digo que lo mío ha sido muy progresivo desde pequeña y estoy acostumbrada a trabajar duro”.

Ana Mena: “Hay gente que gracias a lo que está pasando allí, me está descubriendo aquí" / Lara Úbeda

Ana Mena comenzó siendo tan solo una niña en el programa de Menuda Noche de Juan y Medio, luego dio vida a una jovencísima Marisol y después a una de las protagonistas de Vive Cantando. Fue en 2015 cuando lanzó su primer single, No soy como tú crees, una apuesta mucho más pop que el género urbano que toca ahora. Pero lo suyo ha sido una carrera de fondo: “No he tenido una plataforma grande detrás ni he sido un bombazo. No he pasado de tener cero seguidores a un millón en un día. Siempre he ido paso a paso”.

De hecho, su fama en Italia ha hecho que algunas personas la descubran por primera vez en España: “Hay gente que gracias a lo que está pasando allí, me está descubriendo aquí. Hay personas que dicen ‘coño, Ana Mena existe’ y vas afianzando una gente que te sigue”.

Pues sí, Ana Mena existe y es toda una estrella italiana Made In Spain. Esperemos que esta historia no acabe como la de otros muchos jóvenes españoles cuyo talento pasa desapercibido en España y conquista el extranjero. Otra fuga de cerebro más o, en este caso, de talento.