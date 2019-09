Can Yaman tiene nueva serie en Divinity y no parece el mismo

Erkenci Kus (Pájaro Soñador) debe gran parte de su éxito a Can Yaman. La arrolladora presencia del actor turco no tardó en conquistar a los fans españoles y Divinity, que sabe bien lo que le gusta a su audiencia, ha decidido aprovechar el tirón de este galán estrenando la serie que el intérprete hizo antes de Erkenci Kus.

Estrenada en julio de 2017 en el canal Star TV, Dolunay (Luna llena) se alzó como una de las series más vistas de la televisión turca de ese año, siendo Can Yaman y Özge Gürel los encargados de dar vida a los protagonistas de esta adaptación de la serie surcoreana My Secret Romance.

Si te gusta una buena historia de amor imposible, bebes los vientos por Can Yaman o las dos cosas, Dolunay (Luna llena) es tu serie. Eso sí, no esperes al macho alfa de Erkenci Kus, porque en esta serie el actor, aunque sigue siendo todo un galán, no parece el mismo.¡Está irreconocible!

Can Yaman y Özge Gürel, protagonistas de la nueva serie turca de Divinity / Mediaset España

¿De qué va 'Dolunay'?

Nazli es una estudiante de Gastronomía y Artes Culinarias que sueña con convertirse en una reconocida chef. Para poder mantenerse económicamente comienza a trabajar como cocinera en la mansión del empresario de éxito, Ferit Aslan, un joven millonario. Su principal labor consiste en prepararle la cena y marcharse antes de que regrese del trabajo. Además, tiene prohibido poner un pie fuera de la cocina en la casa, ya que todo debe permanecer en su lugar.

Ferit cree que su nueva chef es una mujer mayor por su manera de cocinar, hasta que un día ambos coinciden por casualidad y surge una atracción mutua. En el trabajo Ferit reprueba el carácter descuidado y despistado de Nazli, aunque, al mismo tiempo, la encuentra diferente, natural y alegre. Pese a ser polos opuestos, su relación laboral comenzará a transformarse en un apasionante romance, salpicado de obstáculos y malentendidos.