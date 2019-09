Estas son las canciones más y menos peligrosas para los conductores

Después de tantos y tantos años de vida por fin hemos descubierto que... ¡existen canciones peligrosas para conducir! No lo decimos nosotros, sino una universidad de China que ha metido en su lista negra a artistas como Green Day, Miley Cyrus, The Killers, The Chainsmokers o Bruce Springsteen.

La citada universidad de tecnología del sur de China ha estudiado un gran repertorio de temas musicales de artistas estadounidenses, principalmente, cuyo tempo musical superan los 120bpm.

Con este ritmo, estas canciones se convierten en las más peligrosas para los conductores que conducían a través de un trazado determinado. La diferencia entre conducir sin escuchar estas canciones o escuchándolas es que los conductores se salieron del trazado hasta en 70 ocasiones.

Los responsables de este estudio recogido por NME, además demostraron que aquellos conductores que escuchaban música rock superaban en 5 millas por hora el límite establecido con respecto a los que no lo escuchaban.

Este es el listado de canciones 'peligrosas' según esta universidad:

Green Day – American Idiot

Miley Cyrus – Party In The USA

The Killers – Mr Brightside

The Chainsmokers – Don’t Let Me Down

Bruce Springsteen – Born To Run

Pero tranquilx. Si estás sudando la gota gorda porque en tu playlist no pueden faltar estas canciones puedes incluir las que este estudio considera las menos peligrosas.

Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers, Drake, Toto y Khalid figuran en el top 5 de músicos cuyas canciones podríamos considerar que ayudan a una mejor conducción.

Aquí tienes sus títulos:

Led Zeppelin – Stairway To Heaven

Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge

Drake – God’s Plan

Toto – Africa

Khalid – Location