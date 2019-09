Reencuentro para celebrar los 18 años de OT1 pero con ausencias

Operación Triunfo ha vivido muchas etapas, ha sido como una montaña rusa con subidas y bajadas aunque, lo que está claro, que ninguna de las ediciones ha sido como la primera, la que nos descubrió un formato que ha sido fundamental para entender la escena musical de nuestro país en las dos últimas décadas.

Y es que OT1 cumple 18 años y algunos de sus protagonistas, algunos de los que entraron en esa Academia sin imaginarse lo que iba a suceder, se han reunido para dejar constancia de que siguen siendo una piña. Y es que una experiencia vital como esa debe unir mucho.

Claro, que suele ocurrir en este tipo de reuniones, ha habido ausencias. David Bisbal, David Bustamante, Rosa López, Verónica, Naím Thomas, Álex Casademunt, Alejandro Parreño, Juan Camús, Javián y Mireia no han estado con sus compañeros en esta celebración.

Sí se han juntado Gisela, Nuria Fergó, Natalia, Geno, Manu Tenorio y Chenoa y han compartido una foto que poco tiene que ver con la de hace 18 años. Todos ellos han dejado de ser aquellos inocentes chavales que se vieron desbordados por la acogida de un talent show que paralizó el país. Cada cual ha seguido su camino que, de vez en cuando, ha encontrado puntos de conexión entre ellos.

“La foto lo dice todo”, expresaba Chenoa. “Los amigos son grandes tesoros, son familia, son para toda la vida, los amigos los elijo yo pero ellos también me eligen a mí, porque a los amigos hay que cuidarlos para que nos duren toda la vida. Si no fuera por estos momentos mucho de la vida no tendría sentido…”, escribía una emocionada Geno.

“Cenita, risas, confidencias, anécdotas…hay una magia especial cuando nos juntamos. Os adoro”, compartía, por su parte, la benjamina del grupo, Natalia.

Parece que el paso del tiempo no ha minado esa relación que se forjó dentro de una Academia. “Pues eso, #OT1forever. Echando de menos a mucha gente…pero seguro que pronto habrá más y mejor”, aseguraba Manu Tenorio.

Está claro que hacer coincidir la agenda de todos es complicado pero ya lo han dicho ellos, habrá más. “Aquí seguimos y aquí seguiremos. Los quiero”, anunciaba Gisela.