Programas que nos enseñaron a amar la música

Es continúa la queja "necesitamos más programas musicales en la televisión española". Hace poco, repasamos momentazos de La Edad de Oro, y hoy es el turno de recordar diferentes formatos musicales que han poblado nuestra parrilla.

DEL 40 AL 1

El repaso a la lista de éxitos podía verse también televisivamente, tantos los findes como entre semana, en Canal Plus (y sin codificar). Luego pasó a 40TV. Cuántas cintas de VHS andarán perdidas con Fernandisco, Tony Aguilar, y hasta Vanesa Romero (La Que Se Avecina).

MÚSICA SÍ

Los sábados por la mañana, desde 1997 hasta 2004, los más rezagados desayunaban viendo este programa en La 1. Por su escenario, pasaron para promocionar sus últimos singles Britney, Backstreet Boys o Robbie Williams, y la gran mayoría en directo.

APLAUSO

Empezó a emitirse en 1978, y a partir del 81 comenzó a grabarse desde la madrileña discoteca Joy Eslava, los sábados por la tarde, con la popular actriz María Casal (que protagonizaría años más tarde la serie Hospital Central), a la que acompañaron Amparo Larrañaga y Adriana Ozores.

PONTE LAS PILAS

Si algo nos sorprende hoy en día es que Dani Martín, antes de El Canto de Loco, fue co-presentador de este espacio (y niño de lo más maquinero).

NO DISPAREN AL PIANISTA

Gracias a Cachitos, que recicla actuaciones de todo este temario musical, hemos podido ver algunas actuaciones legendarias que tuvieron lugar también en el programa que presentó Ruth Jiménez desde 2007 a 2009 y que apadrinó Juanes.

PLASTIC

Uno de los programas más rompedores, que presentaban la siempre transgresora Marisol Galdón, Tinet Rubira (quién le iba a decir que terminaría siendo el director de Operación Triunfo) y David Bagés Domínguez en uno de los platós más fabulosos de cuanto se recuerdan.

TOCATA

Otra apuesta de la televisión pública por la música en directo, donde se dieron momentos inolvidables, como ver a Vicky Larraz dando el relevo a Marta Sánchez al frente de Olé Olé, o la actuación de Tina Turner, que fue la invitada especial en el tercer aniversario del programa, en 1986.

MAPA SONORO

Las propuestas más vanguardistas, estimulantes y para minorías, también tuvieron su recodo en este espacio de La2 donde convivían artistas emergentes y consagrados.

LA QUINTA MARCHA

El primer programa donde empezó a conocer la popularidad Jesús Vázquez en Telecinco, donde también estaba Inma Bruntón y la oscarizada Penélope Cruz. La actriz Cristina Castaño se lo recordó en los Goya "Todos recordamos La Quinta Marcha, pero tú metiste sexta y nos enseñaste a conducir a todas”.

iPOP

La China Patino, de Cycle, también tuvo su hueco como presentadora en La 2 al comenzar 2006, en un programa de música y tendencias dirigido por Jesús Ordovás.

MUSICAL EXPRESS

Ángel Casas entrevistó a los Ramones o The Cure, habló del club Ritz de New York, o disfrutó de eclécticas actuaciones como las de Echo and The Bunnymen o Vainica Doble. Debió ser muy feliz.

CLIP CLAP VÍDEO

Paz Gómez era para Prince "the most beautiful girl of the world", y la eligió entre miles de candidatas para aparecer en su videoclip. También despuntó como co-presentadora de este programa del que guardamos muy buen recuerdo.

SÉPTIMO DE CABALLERÍA

Precisamente, Prince fue uno de los invitados del programa que presentaba y dirigía Miguel Bosé, como lo fue Madonna, Garbage o R.E.M, a los que le dedicaron un programa doble.

POPGRAMA

Carlos Tena y Ángel Casas entrevistaron para el programa al mismísimo Bob Marley desde Ibiza, se marcaron un especial de Triana junto a Diego Manrique, y lograron ser por méritos propios uno de los recuerdos más memorables de la televisión de nuestro país.

LEÑA AL MONO QUE ES DE GOMA

Tony Aguilar, Paco Pil, Melanie Olivares, Arancha de Benito y Alicia Bogo se daban cita en Antena 3 durante las mañanas de los sábados de 1993-94 con diferentes secciones, como Planeta de Movidas.

ROCKOPOP

El 3 de octubre de 1992 Beatriz Pecker despedía Rockopop después de cuatro años de emisión. Pero ya le había dado tiempo a entrevistar a Nirvana, Eric Clapton o Janet Jackson, presenciar un concierto de El Último de la Fila, o ser la encargada de presentarnos el Smooth Criminal.