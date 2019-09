Tino Casal, un icono para recordar en el 28 aniversario de su muerte

La figura de Tino Casal está grabada en nuestra retina por transgresora y pionera para su época; ahora quizá habría sido un icono pop al más puro estilo Lady Gaga o un fenómeno más encorsetado en los cánones del mainstream. Nunca lo sabremos, pero está claro que José Celestino Casal Álvarez, alias Tino Casal, fue y será un artista único en España que se atrevió a ir más allá de La Movida; que supo absorber y después plasmar todas las corrientes musicales y estéticas que llamaron su atención: el techno, la new wave, el glam y el rock. Siempre de forma excitante y renegando de las etiquetas.

Comenzó su trayectoria musical en 1963, cuando tenía trece años, con el grupo Los Zafiros; en el 66 se unió a Los Archiduques, otro grupo de su tierra (Asturias) que dejaría poco después para irse a Londres. Allí se empapó del glam y afianzó su devoción por Bowie. A su vuelta, comenzaría la carrera en solitario de uno de nuestros artistas más emblemáticos. Tino Casal falleció el 22 de septiembre de 1991 en un accidente de coche en Madrid. Tenía solo 41 años y nos dejó algunos de los mejores himnos de la historia del pop español. Con motivo del 28 aniversario de su ida, repasamos un puñado.

7 Canciones de Tino Casal para recordar

Champú de huevo: uno de los grandes hits de Tino Casal; pertenece a Neocasal, su primer álbum de estudio, publicado en 1981 por Emi-Odeón y producido por su amigo Julián Ruiz, que seguiría trabajando con él a lo largo de su carrera. En este disco también trabajó Pepa Ojangures (letras), novia de Casal por aquel entonces, y Carlos García-Vaso (guitarras). Aquí ya vemos a un Tino muy inspirado en la new wave de la época.

Tokyo: Hay un futuro nuclear / bycicles entre máscaras de gas / Todos son monkeys transistorizados / serán los hijos de Tokyo / serán los monkeys de Tokyo / es la leyenda de Tokyo… Tema también incluido en Neocasal y donde las intenciones de Tino a la hora de inspirarse en David Bowie quedan aún más claras… en este disco está la versión de Life on Mars?; al parecer, Julián Ruiz le regaló el vinilo al propio Bowie, con quien mantenía una amistad (era coleccionista de versiones de sus propios temas).

Embrujada: incluido en su segundo disco, Etiqueta negra (1983), Embrujada fue el gran éxito de Tino Casal. De nuevo con Julián Ruiz en la producción, la canción alcanzó los puestos más altos en las listas de ventas de la época e incluso se grabó en inglés. Ojo al videoclip, protagonizado por Paola Dominguín y dirigido por José Luis Lozano, que incluyó en el mismo fragmentos de películas clásicas como La bella durmiente (1959) o Scanners (David Cronenberg).

Pánico en el Edén: canción de Hielo rojo, su tercer disco (1984), que se convirtió en la sintonía oficial de la Vuelta ciclista a España. Como el propio Julián Ruiz declaró en 2011, “el tema es un ejercicio maravilloso del primer gran sampler de la música, el famoso Fairlight. Es impresionante como una pianola, en graves, se convertía en un sonido sensacional. También descubrimos que Paco Palacios era un sensacional guitarrista".

Eloise: además de ser la canción más conocida de Tino Casal, Eloise supuso una especie de resurrección para el artista después de su necrosis ósea durante el tour de Hielo Rojo. Su cuarto disco, Lágrimas de cocodrilo (1987), incluía esta versión de Paul y Barry Ryan, que fue grabada en en el Estudio 1 de Abbey Road. En este álbum también estaba Oro Negro, otro tema de Casal seleccionado como sintonía oficial de la Vuelta ciclista, esta vez la del 88.

Corazón bimotor: temazo de amor con súper estribillo que forma parte de Histeria (1989), el quinto álbum de estudio y el último grabado por Tino Casal antes de fallecer en 1991. En la época de Histeria ya estaba más centrado en otras actividades artísticas como la pintura o la escultura. Este disco también incluye la versión de Killing me softly with his song (Roberta Flack): “A veces Tino era algo más que un visionario. Llevaba años obsesionado con esta canción de Roberta…mucho antes de que los Fugees hicieran una versión”, desveló Julián Ruiz en 2011.

Sex o no sex: Cuantas noches en blanco / invocando a Lucifer / le has vendido tu alma / él te ha pagado en placer / Vives en pecado / estoy bien informado / serás exorcizado / tu cuerpo será quemado.

Otro temazo de Histeria y quizá una canción autobiográfica e inspirada en el rock de Gary Glitter.