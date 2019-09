Sin lugar a dudas, Maléfica es la villana que más miedo da de Disney. Su manera de reírse, sus andares y esa aura misteriosa que la rodea han hecho que miles de niños a lo largo de la historia no puedan dormir por las noches. Disney, que sabe que tenía en este personaje un gran potencial por descubrir, lanzó Maléfica en 2014 para contar la historia de La Bella Durmiente desde su punto de vista. Con Angelina Jolie en la piel de la villana, la película se convirtió en todo un éxito, y como Disney no sabe cuándo decir basta decidió sacar una secuela que llega en octubre a los cines: Maléfica: maestra del mal.

Para la primera película, Disney fichó a Lana Del Rey para cantar el clásico Once Upon a Time de la cinta original. Eso sí, le dio un toque mucho más sombrío. Pues bien, en esta segunda parte le coge el relevo Bebe Rexha.

La cantante estadounidense da voz a You Can’t Stop The Girl, una balada llena de girl power. Y no nos extraña, ya que la película narrará la guerra entre los personajes de Angelina Jolie y Michelle Pfeiffer, donde la princesa Aurora (Elle Fanning) se encuentra en medio. Nadie podrá parar a estas mujeres:

Bebe Rexha envía un mensaje feminista en la canción de ‘Maléfica: maestra del mal’

“You can’t stop the girl. They’re tryna take your voices, they’re tryna make our choices so we scream loud” (No puedes parar a la chica. Ellos intentarán parar nuestras voces, intentarán parar nuestras decisiones, entonces gritaremos), dice la canción.

No es la primera vez que Disney lanza un tema de empoderamiento femenino. Hace unos meses, en la nueva adaptación de Aladdin, ya vimos a Jasmín cantando Spechless, un tema que caló mucho en el público gracias a su mensaje feminista.

Para ver la película tendremos que esperar hasta el 18 de octubre. Por suerte, la espera se hará más corta con el temazo que se ha marcado Bebe Rexha.