Estopa - Atrapado [2019]

Estopa acaba de lanzar el videoclip de Atrapado, nuevo single extraido de su próximo trabajo de estudio: Fuego, que verá la luz el 18 de octubre, y del que te dábamos más detalles aquí.

El dúo de Cornellá nos propone un viaje de lo más surrealista para adentrarnos en el universo visual de Atrapado, esta nueva canción que suena muy pop, pero que no renuncia a los conjuros rumberos y a la genial chispa compositiva a los que nos tienen acostumbrados.

Ellos han quedado contentísimos con el trabajo del director, que elogiaban así: "De todos los videoclips que hemos hecho, éste es uno de nuestros favoritos", nos confesaban David y Jose en la Cena de Nominados de LOS40 Music Awards, a la que asistieron como invitados el pasado 12 de septiembre. "Cuando lo veáis lo entenderéis".

Atrapado es la canción que abrirá su nuevo trabajo discográfico: Fuego, y comienza con una estrofa demoledora, que nos suena a declaración de intenciones y que dice así: Y Atrapado en esa canción que me atormenta de resacón / esa es mi maldición que me despierta día si día no / Y Atrapado en el laberinto que no me deja ver / siempre me guía al instinto, pero la canción siempre vuelve...

Atrapado, El Último Renglón, Yo no estoy loco o Fuego son los adelantos de este nuevo disco que hemos podido escuchar y ya solo con estas canciones en mente, nos atrevemos a decir que el nuevo disco de los hermanos tiene toda la pinta de devolvernos a los mejores Estopa.