Ana Guerra, Nábalez y Yera - El Viajero (Rémix) [2019]

¡Ana Guerra no para! La canaria se ha convertido en una de las artistas españolas más solicitadas de la industria tras salir de Operación Triunfo 2017. Este verano ha lanzado Sayonara, una divertida canción junto a Mike Bahía, cuyo estribillo se mete en la cabeza y no puedes dejar de repetir.

Ahora, un mes después, Ana ha lanzado nuevo tema: El Viajero. Pero ojo, no es una canción nueva, sino el rémix de un tema que lanzaron hace siete meses Yera y Nábalez. Con un ritmo de bachata y una letra de amor, Ana Guerra le da su toque personal al single. ¡Y es bastante pegadizo! De hecho, se nota que la ex triunfita se siente cómoda en este género.

La letra es una continua metáfora del viaje del amor con frases como “me voy a mil por hora porque no veo la hora de tenerte junto a mí”. ¿Y acaso no es el amor un viaje?

El rémix, como no podía ser de otra manera, ha ido acompañado de un videoclip donde vemos el buen rollo que tiene Guerra con Yera y Nábalez. Pero no esperes que los artistas se metan en un avión porque no pasan de la puerta de embarque y se quedan bailando. ¡Una maravilla!

¿Y qué es lo próximo que tiene preparado Ana Guerra? Nada más y nada menos que su gira por España junto a su amigo Luis Cepeda. Un tour que arranca en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia el próximo 28 de septiembre y que visitará 16 ciudades.

Además, este año, Ana Guerra postula como una de las candidatas a ganar el premio artista Del 40 al 1 en LOS40 Music Awards. Recordad que el año pasado ya se llevó el premio a mejor artista revelación junto a Aitana. ¿Lo conseguirá este año?