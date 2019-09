Ariana Grande vuelve a romper un nuevo récord con su álbum ‘Thank U, Next’

A estas alturas nadie duda de que Ariana Grande sea una de las grandes divas de la década. La cantante de 26 años no para de cosechar éxito gracias, sobre todo, a su último álbum Thank U, Next. De hecho, el disco contiene las dos únicas canciones de su carrera que consiguieron ser número 1 de la prestigiosa lista Billboard: Thank U, Next y 7 Rings.

Pues bien, ocho meses después del lanzamiento, el quinto álbum de la artista sigue dándole alegrías. ¿La última? Romper un récord, el de álbum más escuchado en las plataformas digitales de la historia.

Thank U, Next se ha convertido en el primer disco de la historia que ha alcanzado las dos mil millones de reproducciones en las plataformas digitales. ¡Dos mil millones de reproducciones! Una barabaridad. Y es que los arinators siguen escuchando en bucle el álbum e la artista.

No es el único récord que ha roto últimamente Ariana. La artista ha conseguido con su Sweetener World Tour, la gira más rentable de su carrera. Aunque todavía no ha terminado, según Billboard Boxcore, con los primeros 48 conciertos ha conseguido la friolera cantidad de 80 millones de dólares (unos 73 millones de euros).

No hay duda de que Ariana Grande se ha convertido en una máquina de hacer dinero. Todo lo que toca se convierte en oro: ya sea su propia línea de ropa, sus perfumes o en complementos para el pelo, Grande va en camino de convertirse en una de las cantantes mejor pagadas de la industria. ¡Y méritos no le faltan!

Ahora mismo se encuentra en plena promoción de su último single, Don’t Call Me Angel, junto a Miley Cyrus y Lana Del Rey. Se trata de la canción principal de la banda sonora de la última película de Los Ángeles de Charlie.