Premios Emmy 2019: consulta aquí la lista de ganadores (y perdedores)

La 71ª edición de los Premios Emmy repartió sus estatuillas mucho más que en otras ediciones.

Cuando todo apuntaba a que sería 'Juego de tronos' la gran vencedora de la noche, la Academia sorprendió dándole solo 2 reconocimientos y el resto cayeron en otras manos.

Ante tanta sorpresa recopilamos la lista de vencedores (y vencidos) a continuación:

Serie de drama

Juego de tronos (Ganadora)

Better Call Saul

Bodyguard

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us

Actor principal de drama

Billy Porter, 'Pose' (Ganador)



Jason Bateman, 'Ozark'

Sterling K. Brown, 'This Is Us'

Kit Harington, 'Juego de tronos'

Bob Odenkirk, 'Better Call Saul'

Milo Ventimiglia, 'This Is Us'

Actor secundario de drama

Peter Dinklage, 'Juego de tronos' (Ganador)



Alfie Allen, 'Juego de tronos'

Jonathan Banks, 'Better Call Saul'

Nikolaj Coster-Waldau, 'Juego de tronos'

Giancarlo Esposito, 'Better Call Saul'

Michael Kelly, 'House of Cards'

Chris Sullivan, 'This Is Us'

Actriz secundaria de drama

Julia Garner, 'Ozark' (Ganadora)



Gwendoline Christie, 'Juego de tronos'

Lena Headey, 'Juego de tronos'

Fiona Shaw, 'Killing Eve'

Sophie Turner, 'Juego de tronos'

Maisie Williams, 'Juego de tronos'

Actor invitado de drama

Bradley Whitford, 'El cuento de la criada' (Ganador)



Michael Angarana, 'This Is Us'

Ron Cephas Jones, 'This Is Us'

Michael McKean, 'Better Call Saul'

Kumail Nanjiani, 'The Twilight Zone'

Glynn Turman, 'How to Get Away With Murder'

Actriz invitada de drama

Cherry Jones, 'El cuento de la criada' (Ganadora)



Laverne Cox, 'Orange Is the New Black'

Jessica Lange, 'AHS: Apocalypse'

Phylicia Rashad, 'This Is Us'

Cicely Tyson, 'How to Get Away With Murder'

Carice van Houten, 'Juego de tronos'

Mejor dirección de drama

Jason Bateman por Reparations (Ozark) (Ganador)



David Benioff y D.B.Weiss por The Iron Throne (Juego de tronos)

David Nutter por The Last of The Starks (Juego de tronos)

Miguel Sapochnik por The Long Night (Juego de tronos)

Daina Reid por Holly (El cuento de la criada)

Lisa Brühlmann por Desperate Times (Killing Eve)

Adam McKay por Celebration (Succession)

Mejor guion de drama

Jesse Armstrong por Nobody is Ever Missing (Succession) (Ganador)



Peter Gould y Thomas Schnauz por Winner (Better Call Saul)

Jed Mercurio por Episode 1 (Bodyguard)

David Benioff y D.B.Weiss por The Iron Throne (Juego de tronos)

Bruce Miller y Kira Snyder por Holly (El cuento de la criada)

Emerald Fennell por Nice and Neat (Killing Eve)

Mejor serie de comedia

Fleabag (Ganadora)



Barry

The Good Place

La maravillosa Sra. Maisel

Muñeca rusa

Schitt’s Creek

Veep

Mejor actor de comedia

Bill Hader, 'Barry' (Ganador)



Anthony Anderson, 'Black-ish'

Don Cheadle, 'Black Monday'

Ted Danson, 'The Good Place'

Michael Douglas, 'The Kominsky Method'

Eugene Levy, 'Schitt’s Creek'

Mejor actriz principal de comedia

Phoebe Waller-Bridge, 'Fleabag' (Ganadora)



Christina Applegate, 'Dead to Me'

Rachel Brosnahan, 'La maravillosa Sra. Maisel'

Julia Louis-Dreyfus, 'Veep'

Natasha Lyonne, 'Muñeca rusa'

Catherine O’Hara, 'Schitt’s Creek'

Mejor actor secundario de comedia

Tony Shalhoub, 'La maravillosa Sra. Maisel' (Ganador)



Alan Arkin, 'The Kominsky Method'

Anthony Carrigan, 'Barry'

Tony Hale, 'Veep'

Stephen Root, 'Barry'

Henry Winkler, 'Barry'

Mejor actriz secundaria de comedia

Alex Borstein, 'La maravillosa Sra. Maisel' (Ganadora)



Anna Chlumsky, 'Veep'

Sian Clifford, 'Fleabag'

Olivia Colman, 'Fleabag'

Betty Gilpin, 'GLOW'

Sarah Goldberg, 'Barry'

Marin Hinkle, 'La maravillosa Sra. Maisel'

Kate McKinnon, 'Saturday Night Live'

Mejor dirección de comedia

Harry Bradbeer por Episode 1 (Fleabag) (Ganador)



Alec Berg por The Audition (Barry)

Bill Hader por ronny/lily (Barry)

Mark Cendrowski por The Stockholm Syndrome (The Big Bang Theory)

Amy Sherman-Palladino por All Alone (The Marvelous Mrs. Maisel)

Daniel Palladino por We’re Going to The Catskills (The Marvelous Mrs. Maisel)

Mejor guion de comedia

Phoebe Waller-Bridge por Episode 1 (Fleabag) (Ganadora)



Alec Berg y Bill Hader por ronny/lily (Barry)

Josh Siegal y Dylan Morgan por Janet(s) (The Good Place)

Maya Erskine y Anna Kondle por Anna Ishii-Peters (PEN15)

Lesly Headland, Natasha Lyonne y Amy Poehler por Nothing in This World is Easy (Muñeca rusa)

Allison Silverman por A Warm Body (Muñeca rusa)

David Mandel por Veep (Veep)

Miniserie

'Chernobyl' (Ganadora)

'Escape at Dannemora'

'Fosse/Verdon'

'Sharp Objects'

'When They See Us'

Telefilme

'Bandersnatch: Black Mirror' (Ganadora)



'Brexit'

'Deadwood: The Movie'

'King Lear'

'My Dinner With Hervé'

Mejor actor principal en miniserie

Jharrel Jerome, 'When They See Us' (Ganador)



Sam Rockwell, 'Fosse/Verdon'

Mahershala Ali, 'True Detective'

Benecio del Toro, 'Escape at Dannemora'

Hugh Grant, 'A Very English Scandal'

Jared Harris, 'Chernobyl'

Mejor actriz principal en miniserie

Michelle Williams, 'Fosse/Verdon' (Ganadora)



Amy Adams, 'Sharp Objects'

Patricia Arquette, 'Escape at Dannemora'

Aunjanue Ellis, 'When They See Us'

Joey King, 'The Act'

Niecy Nash, 'When They See Us'

Mejor actor secundario en miniserie

Ben Whishaw, 'A Very English Scandal' (Ganador)



Michael K Williams, 'When They See Us'

Asante Blackk, 'When They See Us'

Paul Dano, 'Escape at Dannemora'

John Leguizamo, 'When They See Us'

Stellan Skarsgard, 'Chernobyl'

Mejor actriz secundaria en miniserie

Patricia Arquette, 'The Act' (Ganadora)



Marsha Stephanie Blake, 'When They See Us'

Patricia Clarkson, 'Sharp Objects'

Vera Farmiga, 'When They See Us'

Margaret Qualley, 'Fosse/Verdon'

Emily Watson, 'Chernobyl'

Mejor dirección de miniserie

Johan Renck (Chernobyl) (Ganador)



Ben Stiller (Fuga en Dannemora)

Jessica Yu (Fosse/Verdon)

Stephen Frears (A Very English Scandal)

Ava DuVernay (Así nos ven)

Mejor guion de miniserie

Craig Mazin (Chernobyl) (Ganador)



Brett Johnson, Michael Tolkin y Jerry Stahl por Episode 6 (Escape en Dannemora)

Brett Johnson y Michael Tolkin por Episode 7 (Escape en Dannemora)

Steven Levenson y Joel Fields por Providence (Fosse/Verdon)

Russell T. Davies (A Very English Scandal)

Ava DuVernay y Michael Starrbury por Part Four (Así nos ven)

Mejor reality show

'RuPaul's Drag Race' (Ganador)



'The Amazing Race'

'American Ninja Warrior'

'Nailed It!'

'Top Chef'

'The Voice'

Mejor serie de sketches

'Saturday Night Live' (Ganadora)



'At Home With Amy Sedaris'

'Documentary Now!'

'Drunk History'

'I Love You, America With Sarah Silverman'

'Who Is America?'