Alejandro Sanz comparte la primera vez de su hija Alma

Alejandro Sanz lleva unos meses bastante convulsos y es que, su agenda está comprometida con su gira que, en estos momentos, le tiene recorriendo Estados Unidos. “Houston… me has buscado las cosquillas, las has encontrado… y me has atropellado. Y así una y otra vez. Y vuelta a empezar”, escribía sobre su última cita con el escenario.

Pero, además, su vida personal ha sido una auténtica montaña rusa. Primero nos enteramos de su ruptura con la que ha sido su mujer durante los últimos ocho años, Raquel Perera. Y más tarde, empezaron a difundirse los rumores sobre una posible nueva relación con la modelo y artista cubana, Rachel Valdés.

Y, por si fuera poco, ha sido condenado a pagar una cantidad millonaria a su ex manager por incumplimiento de contrato. Está claro que no ha tenido tiempo para aburrirse. Y pese a lo liado que anda, siempre encuentra tiempo para lo verdaderamente importante: sus hijos.

Le vimos en el baile de graduación de su hija mayor, Manuela, y ahora le ha tocado el turno a Alma, la pequeña. No de asistir a su graduación sino todo lo contrario, al inicio de su etapa escolar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 21 Sep, 2019 a las 2:31 PDT

“Su primera palabra sin ser palabra, su primer beso, su primer papá, mi primer momento consciente en el que me doy cuenta que no hay freno en su pequeña vida. A la velocidad de la luz, sí; pero la luz es la velocidad de mi Alma…Este fue su primer día de colegio, y solo me hace pensar en la importancia de las primeras veces que se convierten en para siempres”, escribía junto a una imagen en la que podemos verle sentado en el pupitre junto a la pequeña en la que va a ser su clase en su primer curso en el cole.

“Ayyyy…esos dos kikis de ella!!!!”, comentaba Eva González. Muchos como Niña Pastori, Adriania Abenia o Chambao le han mandado corazones. Hasta su primera ex mujer, Jaydy Michel ha compartido un, “hermosa #Alma”.