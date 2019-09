A Miley Cyrus sólo le ha durado dos meses su amor de verano

A mediados del pasado agosto una fotos en las que veíamos a Miley Cyrus besarse con Kaitlynn Jenner supusieron la confirmación de que la cantante había roto con Liam Hemsworth.

Ambas estaban disfrutando de unas vacaciones en Italia y, desde ese momento, se volvieron inseparables. Por su parte, Liam se refugiaba con su familia en Australia asegurando que no iba a hablar de su ruptura. El fin de su matrimonio llegaba tan sólo unos meses después de la boda que celebraron el pasado diciembre.

El mundo entero empezó a hablar de su nueva chica, una influencer que, al igual que ella, estaba intentando superar una ruptura reciente, en su caso, con Brody Jenner, hermano de Kendall y Kylie Jenner.

Parecía que lo suyo iba viento en popa. Allí donde iba la una, iba la otra. Eso nos ha permitido verlas juntas en eventos tan destacados como los MTV Video Music Awards o, reuniones familiares, como la que tuvo lugar para celebrar el cumpleaños de la bloguera.

Aunque ya se hablaba incluso de que tenían planes de irse a vivir juntas, lo cierto es que no se las había vuelto a ver juntas de manera pública desde el pasado 14 de septiembre, cuando fueron captadas paseando por Los Ángeles.

Ahora, la revista People ha anunciado que las chicas se han separado. “Siguen siendo amigas, como lo han sido siempre. Han estado ahí la una para la otra cuando ambas se estaban separando. Simplemente ya no tienen una relación romántica”, aseguraba una fuente a esta publicación.

Miley ha decidido refugiarse en el trabajo y apoyarse en su familia. Buena prueba ha sido este fin de semana en la que se ha ido a Las Vegas para cantar y la han acompañado su madre Trish y su hermana Brandi.

Cantando los clásicos

Durante su concierto en Las Vegas volvió a demostrar que en el escenario es la reina y canta lo que le apetece, en esta ocasión, algún clásico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 22 Sep, 2019 a las 8:08 PDT

“¡Anoche, en Las Vegas, fue la primera vez que canto Comfortably Numb de Pink Floyd! ¡Mi banda está muy enferma y hace que todo suceda! Llegar a interpretar estas canciones es la razón por la que comencé a hacer música, me hace sentir bien, el círculo está completo, como diría mi padre. Lo dije anoche: ‘Toco algunas canciones para ti (la multitud) y otras para mí’, pero creo que es importante para mi audiencia que tal vez no creció escuchando música con sus padres, abuelos, hermanos o hermanas mayores, exponerse a algunos de estos clásicos. Nadie debería perderse canciones como estas, ¡los jóvenes NECESITAN saber qué era antes para entender cómo llegó la música a donde está hoy! Espero que después de escucharlos en uno de mis shows, veas y revises el original porque son obras maestras... ¡Lo hago lo mejor que puedo!”, explicaba en redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 22 Sep, 2019 a las 12:33 PDT

Y además de su actuación, disfrutó de la música como fan. Se fue a ver a Def Leppard con su madre. “De camino a la escuela, en los entrenamientos de cheerleader, clases de canto, baile... mamá me hizo escuchar a Def Leppard. Me alegro de que lo haya hecho. ¡Me enseñó lo que realmente significa patear traseros! Me siento orgullosa de ser Fem aquí rockeando con los grandes tipos. ¡Me alegro de haber compartido el mismo escenario con estas leyendas! ¡Hablamos de hacer algunos shows juntos! Joder sí! ¡Vamos a hacerlo!”, escribía.