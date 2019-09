C. Tangana anuncia colaboraciones con Natti Natasha y Darell

C. Tangana está de enhorabuena por la gran acogida que está teniendo No te debí besar, su último tema junto a Paloma Mami. En poco más de una semana la canción ya ha superado los ocho millones de reproducciones en YouTube.

El madrileño se encuentra promocionando esta colaboración al otro lado del charco ya que Paloma Mami es medio chilena medio neoyorkina. Durante una entrevista en Nueva York con el medio puertorriqueño Rapetón, C. Tangana ha soltado el bombazo.

Parece ser que Antón se guarda dos ases bajo la manga para terminar de consolidarse como un artista de renombre en Latinoamérica, donde ya cuenta con un amplio público.

La primera colaboración es junto al puertorriqueño Darell (lo conoceréis de otros éxitos como Otro Trago junto a Sech). "Para mí es uno de los más duros, los mejores versos de todo el reggaetón internacional los tiene él", afirma C. Tangana sobre el cantante. Lleva por título Pronto llegará y está inspirada en El día de mi suerte de Héctor Lavoe, todo un referente de la salsa. "Así que tiene salsita", afirma C. Tangana.

La segunda, con nada más y nada menos que con la diva del reggeatón Natti Natasha. Con la dominicana tiene preparada una canción que se llama Viene y va y está producida por el neoyorkino DVLP. Este productor ha llegado a trabajar con artistas como Eminem en su tema Rap God. "Fue el primero que me acogió fuera de España. Cuando yo todavía no era conocido me llamó y me dijo: sí vente, trabaja conmigo. Es mi hermano". Sobre Viene y va, C. Tangana afirma que "tenemos un palo" y viendo el poderío de los artistas implicados nos lo creemos.

Ambas canciones están terminadas desde hace tiempo y los videoclips ya han sido grabados. Ahora solo nos falta esperar hasta que C. Tangana y su equipo decidan lanzarlas. "Estamos viendo la jugada, a ver cuando vemos el hueco para meter el gol", afirma.