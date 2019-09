Jaime Lorente: “Hay mucho hijo de puta que está destrozando el planeta”

Contra el cambio climático #Ido, es la campaña de LOS40 con la que no sumamos a la lucha contra el cambio climático. El planeta está en peligro y somos conscientes de que hay que tomar medidas para detener el deterioro que está sufriendo año tras año y que empieza a pasar factura.

Es el legado que dejamos a las generaciones que vienen detrás y no podemos ser tan egoístas como para pensar en nuestro bienestar sin preocuparnos por las consecuencias. Esa mentalidad es la que estamos intentando implantar para crear conciencia en los más jóvenes.

Esta semana, el mundo parece centrado en esta causa y todos estamos llamados a secundar la huelga climática convocada para este viernes 27 de septiembre en la que la joven sueca de 16 años, Greta Thunberg, tiene un papel fundamental.

Jaime Lorente, el actor de La casa de papel y Élite, es uno de los que está concienciado con el tema. En su debut literario como poeta habla de amor, de miedos, de anhelos…y también de medio ambiente. Y cuando lo lanzó, pudimos hablar con él de estos temas.

Hay mucha naturaleza en tu primer poemario: bosques, tierra, barro, montañas… ¿qué opinas de lo que estamos haciendo con el planeta?

Es la tragedia. Muchos de los poemas los escribí en mitad de la montaña, me apasiona. Tengo una relación muy bestia con la naturaleza y la inmensidad de la naturaleza que siempre va a estar por encima de nosotros. Algo que no llego a entender. Quedarte descalzo y pisar la tierra, hay una conexión brutal preciosa…nos estamos cargando esto, lo estamos mandando a tomar por culo. Ya no sólo que estamos contaminando el planeta, es que se nos olvida que está, no hay conexión. Si fuéramos conscientes de lo importante que es a nivel energético, a lo mejor lo cuidaríamos un poco más. Pero se nos ha olvidado, estamos entre coches, entre ruidos de edificios, H&M, Zara, Primark, Starbucks, coge, deja, pasa, empuja, no pidas perdón, no saludes, tápate del mundo, aunque no llueva ponte el gorro…así estamos.

Escribes: “A propósito del mundo la propia herida incurable de la mano del hombre”, ¿en qué pensabas?

Totalmente en eso. Hay que pararse ya.

¿Crees que hay soluciones?

Yo creo que hay soluciones pero lo que también creo es que hay mucho hijo de puta que está destrozando el planeta. Tenemos un señor en Estados Unidos al que lo único que le importa es su ojete y lo único que quiere es que haya una guerra medio ambiental y lo va a conseguir pero le da igual porque la va a palmar y él no va a vivir la desgracia de este planeta cuando esté destruido. Y le da igual pero es la gran potencia del mundo, con China y su puta madre. Pero, Dios mío, ostia, ¿cuál es la forma? Hasta que no tengamos una asignatura en primero que sea sobre esto, hay que crear conciencia. Hay que llevar a los niños al parque. No hay otra forma de convencer a la gente si no es a través de ellos.