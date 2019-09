Heroes de David Bowie cumple 42 años y lo celebra así

En el año 1977, David Bowie irrumpió en el mercado con el mejor disco del año (según la crítica) y haciéndonos creer que podíamos ser héroes, aunque solo fuese por un día.

Han pasado exactamente 42 años desde que el músico británico nos regalara una de las obras maestras de su repertorio musical y para celebrarlo su entorno ha decidido rejuvenecer el clásico con un nuevo videoclip repleto de material inédito.

Un 23 de septiembre de 1977 vio la luz la canción que iba a poner nombre al duodécimo álbum de estudio de su carrera que vería la luz tan sólo un mes después. Los años centrales de los 70 los pasó en Berlín atraído por su nueva escena musical de la que se empapó y donde publicó su famosa trilogía (Low, Heroes y Lodger).

La grabación incluye rodaje no utilizado del videoclip original realizado por Stanley Dorfman y Nicholas Ferguson. Además se ha adaptado la remasterización del tema de 2017 editado en formato sencillo de 7 pulgadas como se hacía en 1977.

Ha sido posible gracias al material no utilizado por Dorfman ya que en el vídeo original, David Bowie interpreta la canción mientras varias cámaras ofrecen distintos planos, delante de un fondo negro y en contraste con un punto de luz.

Por curioso que parezca, la canción Heroes sólo alcanzó el número 24 en las listas británicas y no entró en la US Billboard Hot 100. Rolling Stone incluye la canción en el puesto #46 en su especial "The 500 Greatest Songs of All Time".

Un himno que pone la piel de gallina casi medio siglo después de su creación. Bowie canta al optimismo, al amor, a luchar contra viento y marea para llegar a tu objetivo. Un tema que ha recibido mil y una versiones y que perdurará siempre.

Esta versión del vídeo de Heroes llega pocos meses después del estreno de la renovación de Space Oddity.