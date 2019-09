Jessie J le dedica una canción a Channing Tatum

Jessie J actuó el pasado 22 de septiembre en Troubadour en Los Ángeles (California, Estados Unidos) donde el público presente pudo escuchar por primera vez una nueva canción que la solista ha compuesto para su pareja Channing Tatum.

"Let’s be still, just stay calm, so we’re not rushing what we are / Pressure on, just have fun / It’s not a race, no need to run / If it’s forever / Let’s just simply be in love" es parte de la letra que se puede apreciar en algunos de los vídeos que sus seguidores postearon en las redes sociales la misma noche del show.

Acompañada de un piano y una guitarra y con la ayuda de su smartphone para poder interpretar la letra, Jessie J mostró a sus fans que el amor es una poderosa inspiración para la composición.

La historia de amor de Jessie J y Channing Tatum comenzó a finales de 2018. Medio año después de que el actor se separase de Jenna Dewan tras 18 años juntos, la intérprete de Price Tag publicó una historia en su perfil de la inauguración de Magic Mike Live, el espectáculo inspirado en las películas que protagoniza Channing Tatum, quien además lo codirige.

Pero hasta marzo de 2019 no confirmaron su relación cuando Jessie J celebró su 31º cumpleaños. Estas fueron las palabras con las que compartieron con el mundo su amor: "Te deseo el día más feliz posible con todo mi amor y mi luz. Viniste a este mundo en este día y lo prendiste de fuego. Has bendecido nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones y nuestras vidas, así que gracias por ser como eres. Eres muy especial. Feliz cumpleaños, baby".

Poco a poco, convirtieron Instagram en la herramienta que expondría su amor al público. De hecho, han compartido selfies, así como también bonitos mensajes que los han delatado. Y ahora la solista da un paso más introduciéndole como objeto de sus canciones.

¡Ays, el amor!