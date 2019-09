Ir a un concierto de The Chainsmokers te puede salir rentable

No hace falta empezar a elaborar una lista de pros para convencer a alguien de que ver a los artistas en directo, generalmente, merece la pena. De hecho, no hay más que comprobar esta tendencia en auge de agotar las entradas nada más salir a la venta. Y eso que, suelen salir con meses de antelación. Que le pregunten a los seguidores de Rosalía.

Pero aun así, hay algunos artistas que encuentran métodos para animar todavía más, si es que hace falta, a los que van a verles en directo. Alex Pall y Drew Taggart, o lo que es lo mismo, The Chainsmokers, están metidos de lleno en su World War Jay Tour. Una gira que les está haciendo recorrer el mundo para presentar su EDM pop.

De vez en cuando buscan alicientes con los que sorprender a su público como el de las colaboraciones. Por ejemplo, el próximo 28 de septiembre tendrán parada en Connecticut y allí invitarán al escenario a 5 seconds of summer con los que grabaron Who do you love para su último álbum.

También estará Lennon Stella, una artista canadiense con la que lanzaron Take away cuyo vídeo grabaron en The Vessel, una nueva escultura de Nueva York con muchísimas escaleras en la que no se había grabado nunca antes.

Pero ahí no se para su imaginación para animar a sus seguidores que de por sí ya están preparados para todo tipo de sorpresas. Hay que reconocer que Alex y Drew saben cómo entretener al público.

Lo suyo es más que un set de DJs. Llevan músicos en directo, una importante apuesta visual y todo tipo de efectos especiales que hacen que sea difícil aburrirse con este par de gamberros que han demostrado en multitud de ocasiones que saben cómo divertirse.

Ahora, han encontrado otra manera de animar a su público. Les hemos visto meter billetes en su cañón de confeti. Cuando se dispara, el dinero vuela por los aires y le da la posibilidad a más de uno de que, al final, la entrada le salga gratis.

Si alguno tomara nota, seguro que más de uno se animaba a acudir a más conciertos en directo. Irte a casa con unos billetitos inesperados no le amarga la noche a nadie sino más bien todo lo contrario.