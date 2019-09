Hablamos con Furious Monkey House, los rockeros de moda que siguen en el instituto

Un lustro puede sonar a mucho tiempo, y lo cierto es que teniendo en cuenta que ninguno de los integrantes de Furious Monkey House supera la mayoría de edad -a excepción del Mono- quizá sí que lo sea.

Formado hace cinco años, un profesor reclutó a sus mejores alumnas para un proyecto que seguro no imagino que lleagará a tocar en LOS40 Primavera Pop o grabar su disco en el mismísimo estudio de Abby Road. Y es que no son precisamente extraños para LOS40, ta que llegaron incluso a estar en la Lista con su Life into the wild.

Ellos mismos hacen análisis de su carrera, de la que diucen que "ha sido una evolución ascendente, porque el proyecto nació como un pequeño objetivo que siempre nos llevaba al siguiente".

Además, añaden: "Muchas veces en los conciertos nos paramos a reflexionar sobre cómo nos gustaría vernos, y creemos que la evolución a la que hemos llegado ha sido un proceso súper bestia, hemos vivido experiencias que nos han marcado mogollón".

El más "mono" del grupo. / LOS40

Y lo cierto es que no paran. Tienen un libro, nuevo disco, conciertos… ¡Y hasta clases! Pero ellos lo tienen muy claro: "No es difícil compaginar porque sabemos que lo primero son los estudios, a partir de ahí organizamos los ensayos".

Porque, aunque poco, parece que el tiempo para el grupo es sagrado para ellos. Toda una contradicción para los que pueden criticarles por tener de estilo de referencia algo para los que puedan ser 'muy jóvenes': "Supongo que llega de todo, y hagas lo que hagas te van a decir algo, si hiciésemos otro estilo habría gente diciéndote cosas. Es muy complicado gustarle a todo el mundo. El rock y la música en general no tienen edad, simplemente hacemos lo que nos gusta".

Pero tampoco son ajenos a la actualidad. Saben que la música urbana ha conquistado el panorama, y se han atrevido a decir que colaborarían con Kase.O o con Residente, dos grandes nombres del género.

Pero nunca abandonarán el rock. Saben muy bien lo que es para ellos el género, y sobre todo, lo que es para su generación: "El mundo está globalizado y se escuchan lo mismos artistas; es importante que el rock tenga cabida ahí. Que haya más diversidad porque básicamente hay que escuchar de todo, el rock ahora no engancha ahora tanto, pero sí que es muy importante".