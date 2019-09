Los Chunguitos le mandan un emotivo mensaje a Rosalía

Hoy en Anda Ya hemos estado con unas personas muy especiales, con los hermanos Salazar, Juan y José, o como mejor los conocemos todos, Los Chunguitos. Nosotros, que siempre hemos sido fans cantando el “Dame Veneno” o el “Carmen, Carmen”, ahora ya nos han terminado de conquistar en los fogones de MasterChef Celebrity.

Las cocinas más famosas de nuestro país están viviendo junto a miles de españoles cómo los hermanos van pasando ronda tras ronda, superando a sus compañeros, esquivando la expulsión y demostrando que los fogones no se le resisten, y eso que la gente no apostó por ellos.

Aunque entre prueba y prueba se les complica algún temilla, como las explicaciones en inglés, que intentan salvar siempre con humor o el momento de dar un nombre a sus platos, parece que los miembros del jurado están contentos con sus elaboraciones.

Pero no solo los miembros con más experiencia de las cocinas se acordarán de ellos, los compañeros de concurso parece que no se aburren con ellos ni un solo segundo. En el caso de Almudena Cid parece que existe algún problema de entendimiento, pero lo consiguen. Y Marta Torné parece que ya ha cogido mucha confianza con el dúo y los distingue con unos cariñosos apelativos, no te pierdas cómo.

En Anda Ya también hemos querido aprovechar su visita para hablar de alguien a la que ya conocen muy bien, ya han pasado unos meses pero imposible olvidar el homenaje de la última Gala de los Goya que les tocó muy de cerca. Además de coincidir con su nominación a siete Latin Grammys, Rosalía celebra hoy su cumpleaños y Los Chunguitos le han dedicado un emotivo mensaje. ¡Pincha en el vídeo y no te quedes sin vivir este gran momentazo!

Si Los Chunguitos continúan así, y nosotros confiamos en ellos, podrían convertirse en los ganadores de MasterChef Celebrity 4 y llevarse el premio solidario de 75.000 euros para su ONG elegida. Además, continuarían formándose con un curso de cocina en la prestigiosa Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center. Sin duda, si consiguen llegar las risas y los piques con humor están asegurados.

