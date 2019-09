Avril Lavigne: “Estoy reaprendiendo y poniendo en forma mi memoria”

Avril Lavigne está a punto de ganarle una nueva batalla a la enfermedad de Lyme contra la que combate desde hace más de 6 años. Tras media década alejada de los focos de la actualidad musical, la canadiense está a punto de arrancar la primera fase de la gira de presentación de su más reciente proyecto discográfico: Head above water.

Un tour que le ha exigido un esfuerzo extra y es que después de estos años luchando para superar su enfermedad ha tenido que recordar algunas cosas que había olvidado: "Estoy reaprendiendo y poniendo en forma mi memoria. Es divertido porque a veces me digo 'espera espero, ¿esto es así?' Entonces sin probarlo me digo '¡esto es así!'" explica en una entrevista a Billboard.

Durante mucho tiempo en el que Avril Lavigne tuvo que permanecer en cama recuperándose dudó que iba a poder volver a sacar un disco o a salir de gira: "Me sorprendí a mí misma haciendo lo que hacía. No estaba segura si podría trabajar pero las canciones fluyeron naturalmente. Después de todo lo que he pasado volví a enamorarme de la música otra vez".

El camino no ha sido nada fácil como explicó la canadiense en su día: "Head above water es la primera canción que escribí en la cama durante uno e los momentos más terroríficos de mi vida. Había aceptado la muerte y podía sentir mi cuerpo desafllecer. Me sentía como si me estuviera ahogando". Así es su nuevo disco compuesto por ella misma con la ayuda de Travis Clark y Stephan Moccio.

Head above Water, Tell me it's over y I fell in love with the devil son los tres sencillos de su nuevo disco que resuenan con mayor fuerza en este tour de la solista en recintos de mediana capacidad. "Cada single de estos últimos 17 años es un recuerdo. Girlfriend es un momento de mi vida. Sk8er Boi es otro. (...) Estoy aquí, estoy viva y estoy encantada y agradecida a dios por ser capaz de actuar, de trabajar y de tener una vida".

"Esta música me ha ayudado a curarme y a mantenerme vida" dijo Avril Lavigne.

Millones de fans en todo el mundo podrán acompañarla en este viaje cuyo primer trayecto transcurrirá en Estados Unidos y Canadá aunque la vocalista ya ha confirmado sus intenciones de viajar por toda Europa y Asia para reencontrarse con su público antes de regresar a Estados Unidos en el verano de 2020.