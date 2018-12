Esto es todo lo que sabemos de Head above water de Avril Lavigne

El próximo 15 de febrero se pondrá a la venta Head above water, el nuevo álbum de estudio de Avril Lavigne del que por fin se han desvelado buena parte de los detalles.

2019 marcará el regreso a la industria musical de la solista canadiense que ha pasado los últimos seis años batallando contra la enfermedad de Lyme. Durante ese tiempo ha sacado fuerzas para meterse en el estudio y dar forma al que será su sexto disco de estudio y que llevará por título el nombre del primer single que conocimos: Head above water.

Una canción muy personal en el que describe la sensación de ahogo que le provocaba su enfermedad y que reconoció que estuvo a punto de costarle la vida.

Head above water fue compuesta por Avril Lavigne, como el resto de temas que forman parte del disco, con la ayuda de Travis Clark y Stephan Moccio.

Después de Head above water llegó Tell me it's over, la segunda canción de este nuevo proyecto musical que ya ha profundizado en dos géneros como el pop-rock y el soul. El disco empezará a sonar muy pronto en directo si hacemos caso a las intenciones de la artista: "Voy a empezar a viajar fuera de Estados Unidos. A partir del próximo año quiero hacer promo en el extranjero. Después, en verano, quiero volver a Estados Unidos para una gira. Ese es el plan".

Avril Lavigne /

Son doce canciones que presenta con una portada espectacular en la que se desnuda y se tapa con la sola ayuda de una guitarra.

Este es el listado de canciones de Head above water.

Head Above Water

Birdie

I Fell In Love With The Devil

Tell Me It's Over

Dumb Blonde

It Was In Me

Souvenir

Crush

Goddess

Bigger Wow

Love Me Insane

Warrior