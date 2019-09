Los secretos que esconde ‘Set You Free’, la sensual sintonía de ‘Toy Boy’

Con la irrupción de Netflix, Amazon y HBO, las series tienen la posibilidad de tener una segunda vida. Producciones tan potentes como La Casa de Papel, Paquita Salas y Vis a vis son buen ejemplo de ello. Con la música pasa un poco lo mismo. Se consume como las pipas y eso hace que las canciones tengan una trayectoria limitada. Sin embargo, hay casos muy concretos que buscan otras líneas de negocio fuera de Spotify y Youtube, como es el caso de Set You Free, un tema de Reyko que tres años después de su creación servirá como sintonía de Toy Boy, el thriller erótico que Antena 3 estrena este miércoles en horario de máxima audiencia.

Audio oficial de 'Set You Free', de Reyko

La serie necesitaba un tema que representará lo que es y encajase, además, en el diseño artístico de su cabecera, desarrollada por la empresa responsable del 'opening' de La casa de papel y El embarcadero. Necesitaban una canción que fuera sexy y tuviera ritmo y Set You Free cumplía con todos los requisitos.

"Antena 3 se puso en contacto con nosotros porque quería utilizar la canción para la cabecera de la serie, algo que aceptamos encantados", dicen los chicos de Reyko, el conocido dúo español de electrónica pop.

Como decíamos, las canciones también puede tener una segunda vida y Set You Free vivirá a partir de este miércoles una nueva aventura gracias a Toy Boy. Pero, ¿cómo fue su primera vida? "Es una canción que compusimos hace 3 años", explican. "La sacamos como parte de nuestro EP Spinning Over You, junto con otras 3 canciones. Lleva en las plataformas más de un año y medio, y es una canción fija en nuestros directos".

Y añaden: "Intentamos componer una canción que te invitara a la liberación, cualquiera que fuera, y nos salió Set You Free".

Además, Soleil e Igor, los integrantes de Reyko, afirman que para la cabecera de la serie han hecho un videoclip a medida del tema. "Nos quedamos muy impresionados la primera vez que vimos la cabecera. Han conseguido ligar la serie y la canción, y eso tiene mucho mérito, sobre todo teniendo en cuenta que la canción estaba escrita de antes", señalan.

¿Quieres ver la cabecera de Toy Boy y escuchar Set You Free? ¡Dale al play!