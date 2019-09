Laura Escanes reconoce que tiene celulitis... “¿y qué?”

Laura Escanes está en sus últimos días (o quizás horas) de embarazo. La llegada de Roma es inminente y como todas las madres primerizas, está nerviosa. O eso es lo que deducimos por algunas de sus últimas declaraciones en stories en la que parece cansada de ciertos comentarios que le hacen de manera reiterada.

Es cierto que desde que anunció su embarazo nos ha ido retransmitiendo cada detalle del proceso día a día. Pero cada uno es libre de elegir si quiere seguir sus avances o mantenerse al margen. El caso es que a punto de dar a luz ha publicado una foto más luciendo barriga y hay quien ya parece saturado por tanta exhibición.

Y ella no ha querido quedarse callada y ha estallado. "Sí, me encanta haber hecho tantas fotos embarazada y compartir algunas con vosotros. Y no, no me canso de publicar fotos con barriga", contestaba a los que le preguntaban si no le parecía suficiente.

Además, el hecho de haber vivido su embarazo junto a ella, hace que muchos estén, como debe estar ella, deseosos de que la espera termine y llegue, por fin, el momento de dar a luz. Pero como ella misma ha dicho, "sí, sigo embarazada y por mucho que me pidáis que dé a luz ya, no sé si Roma os va a hacer mucho caso".

Y no queda ahí la cosa. La mujer de Risto Mejide es de las que se ha apuntado en este tiempo a la tendencia en auge del body positive. Acepta su cuerpo sin ningún problema e invita a que todo el mundo haga lo mismo. De ahí que publique fotos sin retocar. De esta última hay quien ha resaltado la presencia de celulitis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 24 Sep, 2019 a las 11:36 PDT

"Sí, si amplias la foto en la pierna, verás celulitis, ¿y qué?", escribía en sus stories. Parece que le importa poco lo que puedan decirle, menos en estos momentos de tanta felicidad para ella. Pese a que cada vez más celebs están apostando por mostrar la realidad de sus cuerpos, Demi Lovato es un buen ejemplo, todavía hay quien sigue con las críticas de siempre. Claro que la influencer no se queda callada.