Miriam Giovanelli anuncia embarazo

Miriam Giovanelli, una de las chicas Velvet, acaba de anunciar que está embarazada. Y lo ha hecho fiel a su carácter original y diferente. Ha publicado un selfie mirándose a un espejo en el que puede apreciarse no una incipiente barriguita sino una más bien avanzada. No ha dado ningún detalle al respecto y no sabemos de cuánto tiempo está, pero desde luego, ha superado el primer trimestre con creces.

Junto a la imagen solo ha añadido unos cuantos emojis de pollitos saliendo del cascarón, así que, tampoco sabemos si lo que espera es un niño o una niña. La actriz, se casó hace dos años con el arquitecto Xavi Ortega y parece que han decidido dar un paso más en su relación aumentando la familia.

Si la actriz permanece fiel a su forma de proceder, es posible que no sepamos mucho más del embarazo, a diferencia de otras influencers como Laura Escanes que comparten todo el proceso de esta etapa, seguramente Miriam se lo quede para sí y los suyos. De hecho, ha logrado pasar el verano sin que nos diéramos cuenta pese a que ha ido publicando fotos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miriam Giovanelli (@miriamgiovanelli) el 25 Sep, 2019 a las 2:46 PDT

Aunque ahora se encuentra en momento de descanso profesional, ya ha recibido multitud de felicitaciones de sus amigas y compañeras. Ana Polvorosa, Juana Acosta, Manuela Velasco, Dafne Fernández, Marta Hazas y Amaia Salamanca compartían un montón de emoticonos de corazones, monos tapándose los ojos o manos levantadas. Otros le dedicaban algunas palabras.

Pelayo Díaz: Maravilla de mami que vas a ser. Enhorabuena familia!

Macarena García: Ay!!!!! Enhorabuena bonita!!!!

Aitana Sánchez Gijón: ¿En serio? ¡Qué maravilla! Enhorabuena.

María Escoté: Tooooooomaaaaaa.

Alfonso Bassave: Wow!! Enhorabuena!

DJ Nano: Felicidades amigos míos!!! Os quiero.

Natalia Ferviú: Seeeeeeh.

Megan Montaner: Enhorabuena!!!