Billie Eilish cuenta la anécdota de cuando hizo llorar a la hermana de Camila Cabello

A día de hoy, son pocas personas en el mundo los que no conocen a Billie Eilish. La artista estadounidense ha conseguido convertirse en la última sensación musical este 2019. ¡Y solo tiene 17 años! Ha sido gracias a su primer disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? La cantante no ha parado de ganar fans en todo este tiempo. ¡Y no nos extraña! Derrocha talento por todos lados.

Este verano, sin ir más lejos, coincidió con otra estrella del pop: nada más y nada menos que Camila Cabello. La intérprete de Liar y Eilish se vieron este verano y decidieron echarse una bonita foto para el recuerdo.

Pero quien realmente disfrutó de aquel momento fue la hermana pequeña de Cabello, Sofía, que es toda una fan de la intérprete de Bad Guy. Con tan solo doce años, cumplió el sueño de conocer a su ídolo. “Mi hermana realmente lloró cuando conoció a Billie Eilish. Nunca ha llorado al conocer a nadie. Ha conocido a Taylor Swift, ha conocido a todos”, dijo en una entrevista con Variety.

Ahora en una entrevista para Entertainment Tonight, Billie ha contado cómo fue aquel encuentro con Sofía Cabello. La artista se encontró a la hermana de Camila cuando iban a hacer la portada de una revista : “Estábamos haciendo la sesión de fotos para una revista y ella estaba posando y yo iba a ir tras ella y Camila estaba súper guapa. Ella estaba con su hermana pequeña que comenzó a llorar y me parecía una locura. Era como ‘¿sabes que tu hermana es Camila Cabello?, ¿Por qué llorar por mí?’

Eilish narró la divertida anécdota en la entrevista, demostrando que, a pesar de ser una de las grandes artistas de su generación, sigue sorprendiéndose cuando conoce a sus fans. ¡Nos encanta!