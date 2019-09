Amaia, sobre ‘Pero no pasa nada’: “Yo misma formaba parte de la expectativa”

Si buscas Amaia en Google, el primer resultado es de la artista de 20 años. Aunque haya otras cantantes y actrices españolas con su nombre, la pamplonica se convirtió en una estrella tras pasar por Operación Triunfo (todos siguen recordando aquel número de Shake It Out que emocionó a todo un país).

Pero hemos tenido que esperar casi dos años para escuchar su primer álbum: Pero no pasa nada. Un disco de diez canciones en el que la joven hace sus primeros pinitos como compositora. Con letras muy personales y un sonido muy pop, que nos recuerda al primer amor adolescente, Amaia no tiene miedo de mostrar al mundo de lo que es capaz.

Nos reunimos con ella en los estudios de LOS40 para conocer de primera mano los secretos de este primer trabajo. Aparece luciendo una chaqueta roja oversize, el pelo suelto y una sonrisa en la cara. A los hombros lleva una mochila negra. Parece una universitaria que acaba de salir de clase. Eso sí, a diferencia de otras chicas de su edad, Amaia no puede salir por la calle sin que la reconozcan.

Pregunta (P): Acabas de sacar tu primer álbum, han pasado ya unos días, así que te voy a preguntar, ¿cómo estás Amaia?

Respuesta (R): Yo estoy bien. Estoy como que me he quitado un peso de encima, pero mirando a ver qué tal, ¿sabes? Porque acaba de pasar. Estoy todavía aprendiendo. Ahora estoy nerviosa por los conciertos y porque la semana que viene es el primero. Encima es en Pamplona, así que estoy más nerviosa por eso.

P: ¿Hay más presión cuando se toca en casa?

R: Yo sí que la tengo. Obviamente es algo más especial y me encanta, pero me pongo más nerviosa. Al final hay gente que conoces como profesores. Me da un poco de vergüenza y de respeto.

Amaia en la terraza de LOS40 / Lara Úbeda / LOS40

P: ¿Te dicen algo tus antiguos profesores sobre tu carrera?

R: En general me dicen todos que muy bien, pero no sé si realmente lo piensan o lo dicen por quedar bien. Yo creo que sí, que les gusta. Tocar en Pamplona me da respeto, me pongo nerviosa, pero siempre es bueno. Es como más motivación.

P: ¿Qué es lo primero que hiciste cuando salió el disco?

R: Lo primero que hice creo que fue cenar. No lo había hecho todavía porque habíamos tenido la escucha del disco y terminó sobre las once y media. Así que a las doce cené. Estaba como que no lo asimilaba. Sabía que había salido, pero seguía viendo la fecha súper lejana y en realidad estaba pasando en ese momento. Mi percepción era que todavía quedaban meses, pero no.

P: ¿Lo has celebrado este fin de semana?

R: Bueno, no me ha dado mucho tiempo, la verdad. La celebración está todavía pendiente. Lo he celebrado pero como poquito. Ahora queda la celebración grande.

P: ¿Y qué tienes pensado para la celebración grande?

R: Me gustaría hacer una fiesta en Madrid o algo. Yo vivo en Barcelona, pero cada vez que vengo a Madrid es como que me gusta muchísimo. Pero todavía no he pensado mucho.

P: Ha habido elogios, pero también críticas, ¿les has hecho mucho caso?

R: Cuando estaba haciendo el disco no pensaba en las críticas. Al final es lo primero que hago en toda mi vida y simplemente pensaba en la música y ya está. De las críticas ni me acordaba que existían ni de que iban a aparecer. Ahora que han aparecido, tampoco me han afectado mucho. De hecho, leo las malas y a veces pienso ‘joer, pues tienen razón, la verdad’. Al final es mi primer disco y tengo 20 años. Yo quería hacer un disco bonito y que a mí me gustara. Un disco sencillo que, al final, es lo que es. Me queda toda la vida por delante para aprender que es lo que estoy haciendo ahora. Pero para ser el primer disco yo creo que está genial.

P: No debe ser fácil componer cuando está todo el mundo pendiente de que salga tu disco…

R: A mí no me ha resultado difícil. No solo se esperaba una cosa en concreto. Yo misma también estaba a la espera de ver qué salía, no fue nada planeado. Simplemente me dejé llevar un poco y ver qué me iba saliendo. Cada vez que componía no pensaba en un tipo de música. Simplemente componía lo primero que me salía y lo que sentía en aquel momento. Era como algo muy personal. Luego ya iba cogiendo una forma el disco. Pero nunca pensé en lo que se esperaba porque yo misma formaba parte de la expectativa.

Amaia en los estudios de LOS40 / Lara Úbeda / LOS40

P: El resultado son diez canciones que tienen coherencia dentro del disco, ¿se ha quedado alguna fuera?

R: Sí, se han quedado varias fuera. A mí diez canciones me parecía un número perfecto, ¿no? Ahora que ha salido me da pena por las otras. Ha habido veces en que he cogido mucha manía a algunas porque no salían o porque no me convencían. No sé si era por la canción o por qué. Ahora que ha salido y escucho las otras canciones después de mucho tiempo me gustan. Algo se podrá hacer con ellas.

P: Un nuevo lugar, el primer single que lanzaste, no está entre los temas…

R: Esa canción no la saqué ni como single. Aunque tenga su videoclip y todo, la saqué para marcar una especie de barrera entre una etapa y el comienzo de otra. A mí esa canción me encanta y me parecía guay dejarla como sola. Si la metía en el disco, para mí era como que perdía un poco el sentido de la canción.

P: He visto en entrevistas que al principio te costaba bastante componer pero que fusite cogiéndole el truquillo y que Quedará en nuestra mente la compusiste en un día. ¿Es cómo montar en bici?

R: No, no sé. Yo he visto que el hecho de componer es práctica. Ahora ya me salen las cosas mucho más rápido que antes. Me puede salir una cosa que sea una mierda, pero por lo menos me sale. Antes no me salía nada, me quedaba bloqueada. Es verdad que esa me salió en pocos minutos. Estaría como muy inspirada.

P: ¿Cómo te inspiras?

R: Pues no lo sé. Como llevo poco tiempo componiendo no sabría decirte cuándo se me da mejor componer o qué métodos tengo. Las veces que he compuesto han sido en mi casa. Estaba tocando y de repente me salía algo y lo grababa con el móvil. A veces era intencionado y otras simplemente improvisando. Tampoco sabría decirte cuáles son mis métodos, cuándo compongo mejor o dónde. Lo estoy descubriendo ahora.

P: La Oreja de Van Gogh, Marisol… son solo dos de tus referencias musicales que quedan reflejadas en tu álbum. ¿En qué otros sonidos te has inspirado?

R: Por ejemplo La Buena Vida, este grupo es el primero que se me viene a la cabeza. De hecho me han dicho que Quedará en Nuestra Mente se parece mucho a su estilo. Yo no sabía qué grupo era y desde que me lo dijeron los escucho mucho. Es verdad que se parece bastante. También escucho muchos grupos como Mecano, Amaral… Últimamente estoy escuchando a La Bien Querida o La Estrella de David.

P: Tus canciones suenan un poco a Los Fresones Rebeldes…

R: Sí, Los Fresones Rebeldes también. De hecho hay una canción que se quedó fuera ,que la estoy haciendo en los conciertos, que se parece bastante. Este verano enlazábamos el tema con Medio drogados de Los Fresones. Son de un rollo parecido.

P: Las letras hablan de varias etapas de las relaciones: momentos felices y momentos tristes. ¿Es más fácil escribir sobre amor o sobre desamor?

R: Pues no lo sé la verdad. Yo cuando más me he inspirado ha sido ni en un momento ni en otro, sino cuando estaba con la duda, ¿sabes? Cuando no es ni una cosa ni otra y estás preguntándote qué va a pasar. No sabes muy bien lo que está pasando. Ahí es cuando más inspirada estoy.

P: Santiago Barrionuevo ha producido el disco, tú eres muy fan de Él mató a un Policía Motorizado, ¿cómo es trabajar con tu ídolo?

R: Al principio me daba mucha vergüenza. Me acuerdo que el primer día que quedamos estaba súper nerviosa porque me veía yo misma como a una fan. Me costaba verme como a una igual y lo veía un poco como a un profesor. Fueron pasando los días y ya veía que era una persona normal con la que me llevaba muy bien. Él es increíble como persona y como todo. Fui cogiendo confianza y es como un amigo. Al principio me daba como respeto porque yo he escuchado a Santi desde pequeña. No es que lo acabase de descubrir, sino que es un grupo referencial desde que tengo 13 años. Muchísimo tiempo.

La cantante posa en las terrazas de LOS40 / Lara Úbeda / LOS40

P: Ya con Santi Motorizado como productor, estuviste grabando en Chile y en Argentina, ¿cómo fue aquel proceso?

R: Aunque algunas canciones faltaban por terminar, cuando fuimos a grabarlas estaban ya casi todas acabadas. Lo que faltaba eran los instrumentos que se grabaron en Chile. En Argentina se grabaron las voces. Faltaba darle un sentido sonoro con los instrumentos ya que era en lo que más perdida estaba porque no sabía muy bien cómo hacerlo ni lo que yo quería. Fuimos grabando los instrumentos acorde a lo que nos iba pidiendo la canción. No era nada planeado, sino lo que nos iba pidiendo la canción.

P: Se especula mucho con el significado de tus canciones, ¿alguna vez has escuchado alguna que superara el significado real o que fuese una locura?

R: Pues hubo un vídeo que hacían una teoría, pero tampoco quiero decirlo porque era un poco… (ríe) Era una movida, una historia súper difícil y rebuscada. Era de la canción de Quedará en nuestra mente, pero no quiero decirlo porque me da como cosa. Luego te digo, pero eso: era una historia súper rebuscada que me hacía gracia.

P: Hay una canción en concreto que me ha llamado la atención, Cuando estés triste. En las redes se habla de su significado, si estás hablando contigo misma o estás aconsejando a alguien. ¿Nos sacas de dudas?

R: Me han preguntado bastante sobre el significado de esta canción. Tampoco quiero desvelar el significado porque es abierto. Yo personalmente la hice para un familiar, pero puede ser para cualquier otro tipo de persona.

P: Hay muchas frases que aluden al amor en tiempos de whatsapp: “Te miro las fotos pero no le doy al corazón”, “pero yo sigo temblando al ver que llega un mensaje tuyo”… ¿por qué no hay más canciones pop que hablen sobre las redes sociales?

R: No sé si hace falta, pero sí es verdad que la gente joven es lo que vivimos. A mí no me sale decir otra cosa. Yo he escrito eso porque lo vivo y forma parte de mi vida. Tampoco lo he escrito pensando en que hace falta para la generación Z. La gente joven escribe sobre eso, igual que hace 30 años decías “te voy a llamar por teléfono”. Ahora es es lo mismo pero con la tecnología.

P: Han anunciado ya las fechas de la gira, ¿va a estar toda la parte visual del disco en el escenario?

R: Justo ahora estamos trabajando la escenografía que se está cuidando bastante. O sea va a ser muy bonita. Hasta ahora, en los conciertos de verano, había simplemente unas flores en el piano. Que estaban guay, pero eran para festival. Ahora que se va a hacer en teatros y en sitios como más lujosos se está preparando todo. Se está dando una vuelta a la escenografía, al sonido… se está trabajando todo muchísimo. Aunque sean las mismas canciones será un concierto totalmente distinto.

P: ¿Habrá sorpresas? ¿Covers nuevas?

R: Sí, habrá canciones nuevas también.

P: Todo el mundo te dice que sigas igual de natural, que sigas siendo Amaia, ¿cómo es Amaia?

R: Es que al final yo no soy tan natural como parece, te lo juro. Es como que todo el mundo me dice “no pierdas la naturalidad” y yo creo que nunca la he tenido tanto como parece. Al final yo estoy todo el rato pensando cosas que no estoy diciendo.

P: Parece que cuánto más dicen que seas natural, menos natural eres, ¿no?

R: Claro. Yo creo que soy una persona normal. Es verdad que en todo este tiempo he cambiado un montón. En la época de Operación Triunfo yo no estaba tan acostumbrada a esto y me dejaba llevar. Se creó como ese personaje inocente que no se entera de mucho. Es verdad que soy así en parte, un poco despistada, pero creo que he madurado bastante. Soy una persona normal.

Amaia durante su visita a LOS40 / Lara Úbeda / LOS40

P: He visto en tu cuenta de Instagram que te han felicitado mucha gente por el disco: Rozalén, los Javis, Carolina Durante, Macarena García…¿ha habido algún artista que te haya hecho especial ilusión que te felicitase?

R: Pues no sé decirte la verdad. Hace poco me mandó un audio Pepa Flores desde el teléfono de su hija. Yo me puse a llorar porque es algo que para mí significó muchísimo. No era felicitándome en concreto, pero me dijo que muchas gracias por todo y que le gustaba mucho. Me quedé flipando, no me lo podía creer. Pero sí, me hizo muchísima ilusión, la verdad. Significó muchísimo para mí porque desde pequeña me ha encantado. Ya no es tanto que me guste, sino que a nivel personal ha marcado mi vida.

P: Y tus compañeros de OT, ¿te han felicitado?

R: Me han felicitado muchos. Me han felicitado casi todos. Al igual que yo a ellos que los felicito por privado. Seguimos manteniendo el contacto.

P: Esta tarde se han anunciado los candidatos a los Latin Grammy y Aitana está nominada a mejor nuevo artista…

R: ¿Está nominada a los Latin Grammy?, ¿en serio? ¡Dios, qué guay! Oye, un aplauso para Aitana. Jo, qué guay, pues luego le escribo. Además, creo que todavía no le he contestado a un whatsapp. Joe, pues enhorabuena. Bueno, luego le voy a escribir.

P: El otro día en Buenafuente dijiste que estás enganchada a Bad Bunny, ¿qué otros grupos están en tu playlist? ¿Hay mucho reguetón?

R: Pues me está gustando mucho Bad Bunny. Si quieres la saco. Mi Spotify es un caos porque es el mismo que llevo teniendo desde que tengo once años. Me gusta mucho J Balvin. Escucho muchísimo a Rosalía. En el mundo del reguetón no estoy muy metida la verdad, pero me gustaría estarlo más. Escucho últimamente también a Bad Gyal y La Zowi.

P: ¿Te verías colaborando con alguien más urban?

R: Yo no me cierro a nada la verdad. Obviamente ahora no sería muy coherente con todo, pero siempre que tenga un sentido. A mí me gustaría.

P: ¿Dónde te ves musicalmente dentro de diez años?

R: No lo sé. Soy una persona que tiende más a pensar en el futuro a corto plazo, pero dentro de diez años me gustaría estar haciendo un tipo de música distinta a la que estoy haciendo ahora. Me gustaría haber hecho un camino con sentido y que fuese coherente, pero haber desarrollado muchas más cosas. Haber evolucionado como persona con la música y haber experimentado con ella. Haberlo hecho yo.