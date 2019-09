Estas son algunas de las novedades de Xbox hasta que termine el 2019

Microsoft volvió a reunir a millones de espectadores en todo el mundo a través de sus 'conferencias' mensuales Inside Xbox para presentar algunas de las novedades que recibirá Xbox hasta que termine el 2019.

Este mes de septiembre se anunciaron novedades sobre Project xCloud y Xbox Game Pass para PC, además de mostrarse títulos como The Outer Worlds, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Atlas, DayZ, Hitman 2, Afterparty, Code Vein, Felix the Reaper y Children of Morta, entre otros.

Si no pudiste verlo en directo aquí puedes volver a ver 75 minutos de emocionantes informaciones sobre los títulos y proyectos que marcarán la senda de Xbox el proximo trimestre.

Pero si andas algo escaso de tiempo, estos son los titulares que nos dejó el evento.

Preview Project xCloud: el servicio de juego en la nube abrirá su primera fase de preview técnica en octubre en tres países: Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur. Por el momento la participación en la preview será por invitación. Con el paso del tiempo se incluirán más juegos y más jugadores en la preview. Los títulos que estarán disponibles de inicio en esta fase son: "Gears 5", "Sea of Thieves", "Halo 5: Guardians" y "Killer Instinct". Más información sobre el registro y requisitos aquí.

Xbox Game Pass para PC (Beta): Bad North, DiRT Rally 2.0, Cities: Skylines y Saint’s Row IV: Re-Elected llegarán al servicio en las próximas semanas. También se han anunciado nuevas mejoras y actualizaciones para la aplicación de Xbox (Beta) en Windows 10. Más información aquí.

Atlas: llegará el 8 de octubre a Xbox Game Preview en Xbox One. Ofrecerá juego cruzado entre Xbox One y PC. En futuras actualizaciones se añadirá soporte para Xbox Play Anywhere y compatibilidad con teclado y ratón en Xbox One.

Children of Morta: nuevo tráiler de este RPG de acción que se lanzará el 15 de octubre en Xbox One.

Felix The Reaper: descubrimos más sobre Felix The Reaper con un vídeo tras las cámaras. El juego llega a Xbox Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate el 17 de octubre.