xCloud de Microsoft podría tener dos mandos extraíbles

Hace algunos meses conocimos Project xCloud, la iniciativa con la que Microsoft quiere ofrecer a los gamers los juegos que quieren, con la gente que quieren, en consola y PC. Porque este servicio de juegos en streaming llevará tus juegos de Xbox a la nube convirtiéndo tu móvil en tu consola portátil.

Xbox anunció la capacidad de hacer streaming de juegos desde tu consola Xbox One, empezando las pruebas este octubre. Con Console Streaming, los jugadores tendrán acceso a su biblioteca de juegos de Xbox One y títulos de Xbox Game Pass en cualquier lugar, transmitidos directamente desde una consola Xbox One a un dispositivo móvil.

En el pasado E3 2019 los asistentes a la feria pudieron probar juegos como Halo 5: Guardians y Hellblade: Senua’s Sacrifice en smartphones y tabletas. Con Project xCloud, Xbox está invirtiendo en garantizar que los jugadores tengan la opción y la libertad de jugar a los juegos que quieran, con los amigos que quieran, como y donde quieran.

Para que la experiencia de juego sea más satisfactoria aún, Microsoft estaría trabajando en unos mandos que se acoplarían a los dispositivos móviles como sucede con Nintendo Switch y sus mandos Joy-Con que hacen que una plataforma de sobremesa se convierta en portátil.

El diseñador Sarang Sheth ha mostrado en Yanko Design el posible diseño de estos mandos tomando como base una patente de Microsoft: dos mitades del mando se enganchan a cada lado del teléfono convirtiendo el dispositivo en una portátil con los mandos laterales con todos los botones, gatillos, crucetas y sticks analógicos propios del mando de Xbox.

Estos periféricos que se engancharían al teléfono incluirían también salida de audio en estéreo y entrada de auriculares.