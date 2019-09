Jennifer Lopez y Shakira actuarán juntas en la Super Bowl

El próximo 2 de febrero de 2020, el descanso de la Super Bowl, el mayor espectáculo deportivo en Estados Unidos, tendrá sabor latino. Jennifer Lopez y Shakira han sido confirmadas para actuar juntas sobre el escenario.

El anuncio llegó por una doble vía. Tanto la diva del Bronx como la de Barranquilla publicaron una imagen inicial de su compañera en la que se podía reconocer claramente su figura con la leyenda "esto va a suceder" y la fecha 02.02.2020. No hizo falta esperar a la confirmación oficial que llegó poco después.

"Vamos a incenciar el mundo, Shakira #SuperBowlLIV" escribió Jennifer Lopez en sus perfiles oficiales en las redes sociales.

"No puede ser más grande que esto. Estoy tan emocionada de participar en el escenario de la #SuperBowlLIV con JLo. #NosvemosMiami #FelizCumpleañosAMiiiiii" escribía la colombiana en sus redes sociales. Y es que el 2 de febrero la solista cumple años y lo celebrará ante una audiencia multimillonaria.

Los rumores de una actuacion de JLo en la Super Bowl surgieron a comienzos de este mes cuando Entertainment Tonight desveló que la artista estaría más que dispuesta a actuar durante el descanso de esta competición, que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Florida. "Jennifer y la NFL han estado en negociaciones durante un tiempo, pero hay muchos factores que intervienen en el acuerdo antes de que se haga oficial. Jennifer ha tenido una carrera increíble que abarca décadas y esta plataforma le daría el mayor escenario para mostrarla. Ha estado trabajando con la NFL este año promocionando la temporada, por lo que las cosas se ven bien"

No es la primera vez que el nombre de Jennifer Lopez suena con fuerza para este espectáculo en el que por fin se ha confirmado. Tanto JLo como Shakira unirán sus nombres a los de artistas de talla mundial como Michael Jackson, Prince, The Rolling Stones, Beyoncé, Katy Perry, U2, Paul McCartney, Lady Gaga, Coldplay, Bruno Mars, Gloria Estefan, Diana Ross, Justin Timberlake, Bruce Springsteen, The Who, The Black Eyed Peas o Madonna.

El pasado año, la Super Bowl se encontró con el rechazo frontal de la gran mayoría de artistas debido a la polémica racial derivada de la decisión de la NFL de impedir que los jugadores, principalmente afroamericanos (como Colin Kaepernick) se arrodillaran durante el himno nacional en protesta por la violencia ejercida contra la población negra de Estados Unidos.

La controversia parece haberse enfriado en los últimos meses y la NFL habría tenido más fácil las negociaciones de este año. Hay que recordar que Maroon 5 fueron confirmados el 14 de enero de 2019, a escasas dos semanas de la celebración de la pasada edición.