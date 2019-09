Beret anuncia el lanzamiento de ‘Prisma’, su primer álbum de estudio

¡Buenas noticias para los fans de Beret! El sevillano está viviendo uno de sus mejores momentos artísticos. Se ha convertido en el artista revelación por excelencia, de hecho está nominado en LOS40 Music Awards en esta categoría.

Beret ya cuenta con una larga lista de canciones, algunas de ellas convertidas en exitazos mundiales como Lo Siento. Esta canción, que versionó junto a Sofía Reyes, le ha llevado hasta actuar con ella en los Latin American Music Awards que se celebrarán el próximo 17 de octubre en Hollywood.

Y por si esta fuera poca alegría, acaba de anunciar la fecha de lanzamiento de su primer álbum de estudio. Llevará por título Prisma y contendrá 19 canciones, seis de ellas completamente inéditas. Además de colaboraciones con grandes artistas y nuevas versiones de sus canciones más exitosas.

De momento no ha desvelado al completo el repertoria del álbum pero sabemos que incluirá Lo siento con Sofía Reyes, Vuelve con Sebastián Yatra, su más reciente single Me vas a ver y nuevas grabaciones de Lo Siento, Ojalá y Dime quién ama de verdad, entre otros títulos que todavía no ha anunciado. En los próximos días irá dando más detalles en sus redes sociales.

Prisma verá la luz el 25 de octubre y las primeras fechas de la gira de presentación ya están confirmadas. Podrás ver a Beret el 6 de junio de 2020 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 28 de junio en el Wizink Center de Madrid.

Me vas a ver, su nuevo canto al desamor que pone los pelos de punta, funciona como adelanto de lo que encontraremos en Prisma. Este tema vio la luz el pasado 19 de septiembre y llegó al número 1 de la lista de tendencias de YouTube en países como España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay. ¡Casi nada!