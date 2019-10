Miki Núñez se quedó a las puertas de la final de Operación Triunfo 2018, aunque eso no le ha impedido ser uno de los concursantes que más ruido ha hecho de esta última hornada del talent. Si bien fue el encargado de representar a España en el certamen de Eurovisión de este año con La Venda, el catalán acaba de publicar su primer disco, Amuza, y parece que ha llegado para quedarse.

Recién llegado de haber actuado para delante decenas de miles de personas en las fiestas de su tierra, Miki entra en los estudios de LOS40 para hablar con nosotros, no sin antes fijarse en la copia de Amuza que tenemos sobre la mesa. Tras contarnos que se tuvo que hacer más de 16.000 fotos para cada disco físico y cómo le gusta que en las firmas sus fans se las intercambien como si de cromos se tratase, se pone delante del micro: Empieza la entrevista.

Pregunta: Eres número 1 en ventas. Es un tópico pero, durante el proceso de creación de Amuza, ¿se te pasó por la cabeza alguna vez?

Miki: En la vida se me habría ocurrido ni al sacar Amuza, ni componiendo Amuza ni estando en Operación Triunfo ni en ningún lado, llegar a ser Número 1. Que es un número eh, que creo que no es lo más importante... es cierto que las cifras se reflejan el trabajo, pero jamás lo hubiese imaginado.

P: ¿Qué es Amuza?

M: Es mi nuevo disco (risas) Amuza quiere decir diversión en esperanto, es un poco un canto a dos cosas, a que la gente sepa no tan directamente que el disco es un disco para pasarlo bien y disfrutar de la música sin caer en 'esa pena', y a la vez es un canto al plurilingüismo también, a ese momento que intentaron que todo el mundo hablase la misma lengua y no pudieron, por eso hay dos canciones en catalán.

Miki Núñez: “Es muy difícil hacerse un hueco en el panorama cuando ya hay 32 triunfitos antes, pero quien vale, vale”

P: ¿Sigue algún concepto como álbum?

M: Todo gira un poco, igual que la portada, a intentar mantener mi naturaleza y mis orígenes, que siempre han estado conectados.

P: Los objetos de la portada están conectados por un hilo rojo, ¿tiene algo que ver con la leyenda oriental?

M: Totalmente. Sí, Tiene muchísimo que ver. De hecho, es una leyenda que desde que me la explicaron pensando mucho en ella. El hecho de que todos los elementos de la portada estén relacionados con un hilo y estén envolviéndome a mí. Es porque creo que de alguna forma yo he estado conectado de alguna forma con esto alguna vez.

Tenía todas las canciones de Amuza compuestas y enviadas al productor antes de ir a Eurovisión"

P: ¿Cómo fue el proceso creativo?

M: Yo tenía todas las canciones compuestas y enviadas al productor antes de ir a Eurovisión. Cuando volví de eurovisión escuche las maquetas, se las presentamos con el grupo, hicimos los cambios que había que hacer y luego ya empezamos a grabar.

P: ¿Y el componer las canciones?

M: Pues muy guay. Muy raro a la vez, porque hay canciones que han salido muy fáciles, Celébrate salió la letra en un pim pam, Escriurem en una noche la escribí y luego hay otras canciones que son como cuentos, Corral del arrecife por ejemplo es un cuento muy largo que luego voy traduciendo los párrafos en frases o en expresiones y haciendo metáforas.

P: Hablando del disco. ¿Cómo surge ese Lady Marmalade masculino que es Eterno Verano?

M: Mira, Eterno Verano surge de un sueño mío que es codearme con gente como La Pegatina, Arnau Griso y Nil Moliner, de la cual he sido fan toda la vida y he ido a sus conciertos. Y la historia es que yo tenía muchas cosas claras del disco y una de ellas es que quería hacer una canción sobre mis veranos en Peñíscola que son interminables. Nos juntamos con Nil y Arnau y... Una hora. En una hora escribimos la letra, en una hora salió la música. Muy fácil.

P: Pero conocías de antes a Nil Moliner, como demostraste ayer en Instagram.

M: ¡Bua! De hace muchísimo. Pero es cierto que Nil ha despegado antes que yo, está triunfando muchísimo con todo lo que hace, tiene una energía increíble. Yo lo conocía, ya lo has visto, él tenía pelo y yo era un bebé. Nos conocemos de hace 10 años, y esa foto es de hace 7.

P: En los agradecimientos, le das las gracias especialmente a Adrià Salas.

M: Adrià ha sido la persona más importante de mi vida en estos últimos meses. Mi vida ha estado enfocada 100% en este disco, al proyecto musical, al directo, a la banda, a los músicos... Y Adrià me ha sabido conducir muy bien por todos lados sin obligarme a nada nunca o a decirme lo que tenía que hacer pero sí haciéndome las preguntas justas para que yo tuviese que encontrar las respuestas adecuadas.

P: ¿Hay tercer single en camino?

M: Sí (risas). Todavía no está acabado de decidir, pero bueno...

P: Hay dos canciones en catalán en el disco, pero una tiene también su versión en castellano.

M: Las canciones en catalán son Per tu y Escriurem; y Escriurem es la canción con el mensaje emocional más grande de todo el disco, entonces como a mí me salió escribirla en catalán, yo la compuse en catalán.

Yo sé que luego la gente puede poner la letra en google translator y entenderla, pero creo que es más bonito escucharla también con la traducción y todo el significado melódico que tienen las palabras y como las escribimos. Yo quería que la gente supiese 100% de qué iba la canción y dije pues la escribimos en castellano también y la metemos.

P: Hay otra canción que optó por representarnos en Eurovisión dentro del disco, Nadie se salva. ¿Por qué decidiste incluirla?

M: Yo estaba con Nil esquiando en Andorra, y en el bar de la estación de esquí había una guitarra. No sé cómo salió, que empezamos a tocar la guitarra y estábamos haciendo como un medley de canciones, "a ver qué canciones tienen los mismos acordes", y era un medley ska. Entonces yo empecé a hacer (entona la melodía de Nadie se salva) en los acordes que él estaba haciendo y nos miramos, y le envié un mensaje a Manuel Martos en plan "escucha esto, esto tiene que ir dentro del disco", y así fue.

P: ¿No se la propusiste a Natalia Lacunza?

M: Por supuesto que sí. De hecho le mandé le envié el mensaje a Manuel y después a Natalia. A Natalia le encantó , pero ya se sabe cómo va esto de las discográficas, y no hubo tiempo físico para poderlo grabar... Pero bueno, que se esperen a la gira...

P: Pese a su ritmo fiestero, es una canción que habla de la muerte, ¿no?

M: Sí. En mi casa la muerte es algo súper normal, mi padre es funerario, y es algo de lo que hemos hablado con naturalidad. Es una canción que incita a eso, a hablar tranquilamente de que nadie se salva de que un día acabemos todos en un hoyo.

Es cierto que el mensaje de La Venda ha pasado desapercibido, así que por favor, que vuelva

P: Y hablando de mensajes, ¿crees que La Venda tiene un mensaje de crítica social que no se llegó a entender del todo?

M: Puede ser, puede ser. De hecho yo en todas las entrevistas que hacía lo reivindicaba bastante porque todo el mundo me decía "qué bien que este año vayamos con una canción de fiesta" sí, sí, pero le estamos diciendo a Europa que se quite la venda y que se deje de prejuicios sociales, que te empieces a querer, mil cosas... Es cierto que sí, que ha pasado desapercibido ese mensaje, así que por favor, que vuelva.

P: ¿Es una buena decisión que la selección del representante de Eurovisión deje de pasar por OT?

M: Sí, sin duda. Creo que ha sido una muy buena decisión porque realmente hay muy buenos artistas que desean ir a Eurovisión que son artistas ya consolidados, entonces creo que darles esa oportunidad que haya otro formato para que ellos puedan acceder a esa oportunidad increíble como la que se me dio a mí, es una muy buena opción.

Le pasaría el testigo de Eurovisión a Lola Índigo, sin duda.

P: Tienes que pasar el testigo a alguien. ¿A quién te gustaría ver en Rotterdam?

M: ¿Yo? (Se pone serio) Le pasaría el testigo a Lola Índigo, sin duda.

P: Viendo lo que está consiguiendo la música española últimamente, como los VMA de Rosalía, la nominación al Grammy latino de Aitana, parece que hay menos fronteras que nunca para soñar a lo grande. ¿Cuál es tu mayor ambición profesional?

M: ¿Sabes qué pasa? Que sueño muy a corto plazo. El día que me dijeron que era número 1 en ventas de los discos, nunca me había planteado llegar a ser número 1 en ventas o nunca me había planteado tener una gira propia y hacer sold outs y vender entradas. O el otro día en las fiestas de Barcelona, que vinieron 55.000 personas a verme. Voy viviendo como muy poquito a poco, no me imagino estar nominado a los VMA's, ni estar en el 40 al 1 (risas).

P: ¿Qué nos puedes contar de esa gira, la de los sold outs?

M: (risas) Yo ya lo digo, lo más importante es que vengan con calzado y ropa cómoda porque no hay stop en toda la actuación, no se para en ningún momento. Es todo el rato bailar, las canciones están llevadas al terreno del directo, y se van a encontrar un concierto donde lo van a pasar increíblemente bien y donde si se lo pasan la mitad de bien que yo, estarán súper contentos.

P: Volviendo a los agradecimientos del disco, le das las gracias a tus 16 gladiadoras de OT... Pero justo destacas especialmente a Joan.

M: ¡Claro! Claro, joe. Una de las cosas más bonitas que me ha dado OT es Joan, hemos estado viviendo juntos desde que salimos hasta ahora y es que ha sido un apoyo incondicional para mí, entonces quería remarcar delante de todo el mundo que se comprara el disco que lo adoro, lo quiero y que no sería nada sin él.

Jamás renegaré de haber ido a OT

P: ¿Volverías a entrar a OT?

M: Sí. Sí, sí, sí, sí, sin duda. OT para mí fueron los meses más felices de mi vida, y jamás renegaré de haber ido a OT. A mí muchas veces me dicen "oye, ¿no tienes ganas de que empiecen a decir que ya eres Miki Núñez y que no digan 'el de OT' o 'el de Eurovisión'?" y bueno, hay que saber qué hemos hecho para saber dónde vamos. Entonces no me importa que me lo digan.

P: Última pregunta. ¿OT para 2020, o mejor para 2021?

M: Yo creo que es un formato que va a funcionar sí o sí. Sea un año después de otro, y bueno ahora han dejado un año de por medio, yo creo que han hecho bien dejando este año dejándolo respirar. Pero es que OT va a funcionar siempre, porque OT es la catapulta a que puedas hacer realidad un sueño, y el sueño de muchísima gente, este año 16.000 personas se presentaron a los cástings.

Yo creo que no se equivocan, es muy difícil hacerse un hueco en el panorama musical español cuando ya hay 32 triunfitos antes, pero qui val, val (quien vale, vale).