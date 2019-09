Maluma y J Balvin - Qué pena [2019]

En medio de toda la polémica del reguetón contra los Latin Grammy, dos de los referentes del género presentan su primera colaboración. Sus seguidores lo habían pedido. No se entendía que Maluma y J Balvin no hubieran hecho todavía un tema juntos. Vale que ambos participaron en el remix de X, pero no tenían su propia canción.

Ambos son dos de los emblemas del urban latino en estos momentos y ambos son colombianos. Y en la era de las colaboraciones que tanto ha potenciado su género, extrañaba que todavía no se hubieran puesto manos a la masa. Eso avivó las especulaciones sobre una posible mala relación entre ellos por cuestiones de rivalidad en ventas.

Pero no, han demostrado que son parceros y se llevan a las mil maravillas y lo han hecho con un vídeo que parece una exaltación quizás un tanto exagerada de su amistad. La canción no deja ser una más del género: Chico, chica y rollito sexual por medio. Pero aquí van más allá, aquí quieren convertirse en protagonistas sabedores de que su relación estaba en boca de todos y que había cierto morbo en verles juntos.

"Había que hacerlo, lo bueno es tarde. Ahí los tienen". con estas palabras cierran un vídeo dirigido por Colin Tilley, un veterano en esto de los videoclips. Dejan claro que eran conscientes de la expectación que había por verles juntos y que de autoestima van sobrados.

Se rodean de lujos, no hay más que ver el coche en el que se monta Maluma, y recrean una noche de juerga entre amigos con juego, chicas y muy buen rollo por medio. Eso sí, ahora sus seguidores pueden elegir que estilismo capilar les gusta más, qué gafas de sol son más molonas y a quién le queda mejor el traje. ¿Con cuál te quedas?