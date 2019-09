Daddy Yankee, Maluma y J Balvin la lían contra los Latin Grammy

Durante la tarde de ayer en España conocimos los nombres de los artistas latinos que la industria musical estadounidense quiso nominar para la 20ª edición de los Grammy Latinos.

Alejandro Sanz es el artista español que atesora más nominaciones con 8, la mayoría en categorías principales, seguido por Rosalía con 6 candidaturas y Leiva con 3 en unos galardones con un marcado sabor español.

Pero lo que debía ser una fiesta de la reivindicación de la importancia de la música latina ha pasado a ser una de las ediciones más polémicas de los últimos años. Diferentes artistas del reggaeton se han movilizado en redes sociales para protestar contra unas nominaciones que consideran injustas.

Daddy Yankee, Maluma y J Balvin han sido los tres artistas más destacados que han arrancado la campaña #SinReggaetonNoHayLatinGrammy para protestar por la falta de reconocimiento del género urbano que ha alcanzado máximos de popularidad en los últimos años en todo el mundo.

A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. #sinreggaetonnohaylatingrammy pic.twitter.com/F4pdeUP5Ck — Daddy Yankee (@daddy_yankee) September 24, 2019

DY lo comenzó

Su colaboración con Luis Fonsi, Despacito, continúa siendo el videoclip más visto de toda la historia con casi 6.500 millones de visitas. El máximo exponente de que el reggaeton ha roto cualquier frontera. Por hitos como este y por toda su carrera, la protesta de Daddy Yankee tiene un importante valor dentro de la música latina y eso que él sí que cuenta con una candidatura para Con calma.

“A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO. #sinreggaetonnohaylatingrammy" escribía el reggaetonero acompañando una imagen del gramófono tachado con una cruz roja.

Con millones de seguidores en todo el mundo, la repercusión fue inmediata y sus compañeros y compañeras de género no tardaron en alzar la voz para reivindicar su trabajo en el género.

Uno de los más dolidos ha sido Maluma cuyo mensaje en Instagram también ha levantado ampollas: "Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los Latin GRAMMYs, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi VIDA, los juntes con los que siempre soñé, Madonna cantando en español, éxitos como HP, 11 PM, una salsa producida por el más grande, SergioGeorge, y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en 11:11. Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar. Lo único que queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere y se identifica contigo. Los amo gente pero no puedo esconder este fucking sentimiento que me duele por dentro. Felicidades a todos los nominados de todo corazón. Me da mucha alegría ver tantos parceros ahi!!".

Ellas también protestan

J Balvin, Nicky Jam o Anuel AA también han sido contundentes en sus mensajes de protesta. Una reivindicación que ha llegado hasta las principales mujeres del género. Karol G, Becky G y Natti Natasha también se han quedado fuera de los Latin Grammy de este año.

"Somos una cultura, somos un movimiento ya establecido, nunca hemos dependido de los premios. A nosotros nos hicieron la gente, los fans, los que de verdad importan. #LatinGrammy Aprendan a respetar nuestro género y nuestro producto" escribió Natti Natasha.

Zion y Lennox, Darell, Farruko, ChocQuibTown, Manuel Turizo, Sech, Daddy Yankee, Snow, Pedro Capó, Anitta, Bad Bunny y De La Ghetto son los representantes de la música urbana en las nominaciones pero los artistas antes mencionados consideran una falta de respeto que la lista no sea mayor.

No todos están de acuerdo

Una reivindicación que va a traer cola y que ya está generando mucha controversia. Artistas como Residente de Calle 13 han mostrado en vídeo su desacuerdo con esta campaña aduciendo que hay cosas más importantes por las que movilizarse.

"Llamado a las Naciones Unidas por el reggaeton (Vean el vídeo hasta el final). En estos últimos meses han ocurrido tres desastres mundiales: Primero el incendio en el Amazona, luego el huracán en Bahamas y ahora el abuso dictatorial de Los Latin Grammys contra el reggaeton. #devolvámosleelreggaetonalosgrammys #losglaciaresnoimportan #quediosnoscojaconfesaos #reggeatonomuertevenceremos #marchemosalasvegas sigan a la mente maestra @gabbucabrah"

De hecho, el músico ha tirado de ironía y ha lanzado su propia campaña.

"Colegas del género: Unámonos también para exigirle a los @LatinGRAMMYs que añadan la categoría de música musulmana, budista, judía, amish. La Cristiana no es la única religión que hace música #sinmusicamusulmananohaygrammy #sinmusicabudistanohaygrammy #sintomcruisenohaygrammy"

¿Y ahora qué?

Habrá que esperar para ver si esta protesta se convierte en boicot en el momento de las actuaciones, en la presencia de artistas urbanos en la ceremonia de entrega o incluso si hay algún reggaetonero/a ganador/a en el momento de los discursos.

El 14 de noviembre de 2019 tendrá lugar la ceremonia de entrega en Las Vegas (Nevada) pero seguro que estos dos meses van a ser muy 'calentitos'.