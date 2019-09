Alfred García - Londres [2019]

Londres no es un tema nuevo, de hecho, llevamos escuchándolo mucho tiempo. Ya cuando en 2017 Alfred andaba metido en la Academia que cambió su vida, tocaba esta canción que empezaba a componer por aquel entonces.

Luego la escuchamos en su disco, su debut musical, 1016. Y también hemos tenido versión junto a Miss Caffeína. Pero ahora da un paso más y llega acompañado de unas imágenes que vuelven a demostrar que Alfred es un genio de los guiños y los detalles.

No lo niego, soy bastante buen numerólogo. En Londres vais a encontrar referencias tanto numéricas como lingüísticas de otras canciones del disco, al igual que guiños a mis referentes musicales, a su simbología y obra, acompañado de una estética vintage ambientada en Londres. — alfredgarcia (@alfredgarcia) 25 de septiembre de 2019

Su número, el que le dieron en el casting de Operación Triunfo, el que da título a su primer álbum…sigue presente en cada cosa que hace. Desde el precio de su álbum debut a los videoclips que ha ido publicando.

En esta nueva entrega, es su tercer single ya, tira de nostalgia y redondea una composición yendo a sus orígenes. Si la canción habla de una ex, ¿por qué no llamarla para que forme parte del videoclip? Dicho y hecho. Ella es Belén, una antigua pareja con la que la relación sentimental no cuajó pero con la que conserva una amistad que le ha permitido tener su historia en un videoclip.

Y uno se pregunta, ¿por qué rompieron? Hacen muy buena pareja y transmiten mucha complicidad…tal vez, porque ahora son amigos, que ser pareja es otra historia. La suya, desde luego, ligada a la capital inglesa donde han grabado el videoclip.

“Gracias Belén, sin ti esta canción no existiría”, aseguraba el cantante en sus redes. Y tiene razón, hacen falta historias como las suyas para dar lugar a canciones tan personales y sentidas como esta.

Alfred parece feliz y no es para menos. Después de una gira con muy buena acogida, no tiene más que proyectos con los que seguir recibiendo cariño. Reedición del disco, con cortometraje incluido, un fin de gira con entradas agotadas y un libro en el que puede expresar todo lo que ha sentido en este tiempo, ¿alguien da más?