Becky G y J-Hope - Chicken Noodle Soup [2019]

Esta semana BTS y Becky G habían estado pistas sobre una posible colaboración. El grupo surcoreano y la cantante estadounidense habían dejado claro en sus redes sociales que guardaban un secreto. Pues bien, este viernes, por fin ha salido a la luz: ¡y es una pasada!

Se trata de la colaboración de la intérprete de Mayores con J Hope, uno de los integrantes de la famosa Boy Band. Se llama Chicken Noodle Soup y es una mezcla de explosiva de estilos musicales y lenguas. Para empezar, escuchamos cantar a los intérpretes en coreano, español e inglés. Pero no es lo único que llama la atención: el tema es toda una mezcla de géneros. Escuchamos tintes R&b en el puente, también música urbana en el estribillo y sonidos coreanos en la base. Lo mejor de todo es que funciona. La canción tiene algo que engancha, de hecho no podemos quitarnos de la cabeza el estribillo: “Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup with a soda on the side”.

Aunque J Hope deja su huella, la verdadera protagonista de la canción es Becky G. La cantante vuelve aludir al girl power con frases como “Chicken noodle soup o pollo con spaghetti, ninguna de estas mujeres tiene el flow que tiene Becky” o “donde yo nací no pensaban que una mujer iba a sobresalir”.

Además, el tema ha venido acompañado de un fantástico videoclip. Rodado en un falso plano secuencia, vemos a los dos protagonistas bailando una magnífica coreografía. ¿Lo mejor? El paso del estribillo en el que imitan el baile del pollito. Eso sí, con muchísimo flow.

El videoclip ha sido dirigido por YongSeok Choi y ha sido rodado en polígono con un enorme equipo de bailarines. Se nota que Becky G y J Hope se lo han pasado en grande trabajando juntos.

Pero lo sorprendente es que el videoclip se ha posicionado en número de tendencias mundiales el mismo día de su salida. ¡Y es que tanto los fans de BTS como los de Becky G estaban esperando ansiosos esta colaboración!

Nosotros ya estamos aprendiéndonos la coreografía, aunque nos queda mucho para hacer el baile del pollito con tantísimo flow. Poco a poco…