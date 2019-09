Vin Diesel y Dwayne Johnson, ¿el fin de una guerra?

Bueno, bueno, bueno. Una de las guerras abiertas más cruentas que hemos vivido entre estrellas del cine podría llegar a su fin. Parece que la enemistad que durante años han mantenido Vin Diesel y Dwayne Johnson podría tocar a su fin.

Una enemistad que viene desde bien lejos y no es otra cosa que el afán de protagonismo de las dos partes que han venido compartiendo protagonismo desde que Dwayne Johnson entrara en Fast & Furious.

Y es que parece que Vin Diesel (quien también ejerce de productor ejecutivo de la saga) nunca ha llevado demasiado bien que Dwayne Johnson se hiciera con el amor de los fans de la 'familia' según puso un pie en la quinta película de la saga.

Así que los rumores y los desplantes los han acompañado a lo largo de todos estos años. Hasta ahora.

Vin Diesel apoyó públicamente Hobbs & Shaw, el spin off en el que él no aparecía pero sí lo hacían The Rock y Jason Statham. Nadie se esperaba eso pues todo el mundo conocía los odios intestinos entre las dos grandes estrellas de la franquicia.

Ahora ha sido el propio The Rock el que ha agradecido públicamente su apoyo en una publicación de Instagram. Tampoco nadie lo esperaba, pero esto nos da esperanzas de cara a una pronta reconciliación entre los que puede que sean los actores más seguidos en la actualidad.

Por el momento parece que Dwayne Johnson no estará en la novena película de Fast & Furious (parece, pero nunca se sabe con estos muchachos). Si podría estar en la décima de las entregas que ya está en preproducción, cosa que no nos extraña en absoluto pues Fast & Furious es una de las pocas franquicias que consigue aumentar sus ingresos cada vez que estrena una nueva parte.