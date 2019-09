Ya hemos visto un adelanto de Frozen 2 y esto es lo que podemos contarte

Queda muy poco para que Elsa, Anna, Kristoff y Olaf vuelvan a la gran pantalla con motivo del estreno de Frozen 2. La segunda parte de la película animada más taquillera de todos los tiempos promete volver a poner patas arriba el universo Disney y nosotros ya hemos podido disfrutar de cuatro de sus escenas casi terminadas y explicadas por uno de los productores de la cinta, Peter del Vecho.

De nuevo Frozen ahondará en la mitología escandinava tras ser la primera película una adaptación muy libre de La Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen. El mito sigue ahí, pero los responsables de la película quisieron investigar también en parajes y leyendas de países como Noruega o Islandia, un trabajo de campo que se podrá apreciar en los nuevos escenarios y en las cercanías del propio Arendelle, el reino ficticio en el que manda la propia Elsa.

Sin profundizar demasiado en las historias personales (porque aquí somos anti-spoilers hasta que se demuestre lo contrario) de los personajes si que sabemos, por ejemplo, que esta nueva entrega se desarrollara en el otoño en vez del invierno que todo lo cubría en Frozen. Esto tiene que ver, claro, con el camino personal que las propias protagonistas han tomado en esta historia.

Elsa sigue buscando su lugar en el mundo. La que fuera secundaria convertida en protagonista por los fans del primer largometraje se enfrenta ahora a una amenaza como ya hemos podido ver en diversos avances en forma de tráiler que los estudios han ido lanzando. Eso sí, si alguien quiere ver a Elsa enamorada y formando una pareja – con un hombre o con una mujer – ya puede ir olvidándose. Los responsables de la película ya han dejado bien claro que ni habrá 'una novia para Elsa' ni nada que se le parezca.

Por lo que Frozen buscará el investigar más bien las relaciones familiares tanto de Anna como de la propia Elsa. Los padres de ambas aparecerán con una finalidad que todavía no ha sido desvelada y que nosotros, a pesar de haber visto un extenso avance, no conocemos tampoco, pero que parece que será mucho más importante que en la primera entrega.

La música, pilar fundamental de Frozen 2013, vuelve a ser tan importante o más que en la primera entrega. No está Let it go, pero toma el relevo Into the unkown, canción de la que pudimos disfrutar de un fragmento como ya lo hicieran los asistentes a la pasada D23. Una canción épica con una historia detrás que no es otra que la de la protagonista de enfrentarse a lo desconocido, al mundo que se abre ahora ante ella.

Un mundo revuelto y asalvajado en el que los elementos son más una amenaza para los humanos que unos aliados. Y para mostrar todo esto cabe destacar que la animación de esta nueva película mejora sustancialmente la de la primera. Han pasado seis años y eso, al final, se nota en los resultados de una de las pocas películas animadas tradicionalmente que llegarán al cine este año.

Jennifer Lee y Chris Buck dirigen la segunda parte de Frozen que contará, en su versión original, con Idina Menzel, Kristen Bell o Josh Gad a las voces. Pronto podrás leer en LOS40 una entrevista con su productor, Peter del Vecho, en la que te contaremos todavía más novedades de una de las películas más esperadas del año.

Frozen 2 se estrena el 22 de noviembre en España.