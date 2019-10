Programas que nos enseñaron a amar la música (Vol. II)

Hace unos días nos poníamos nostálgicos para recordar algunos programas de televisión sobre música que nos marcaron. Como se nos quedaron muchos fuera, hemos preparado el Vol. 2. para repasar aquellos espacios de televisión que más de uno tenemos salvaguardados en cintas de VHS.

LA BOLA DE CRISTAL. A primeros de año nos dejó Lolo Rico, la creadora del programa más rompedor de la televisión pública. Los sábados por la mañana, toda una generación aprendía de un programa que te invitaba a apagar la televisión, con personajes únicos como la Bruja Avería, en un espacio para niños que no era infantil, y donde te recordaban que "solo no puedes, con amigos sí". Todo un referente de cultura, civismo y música.

QUÉ NOCHE LA DE AQUEL AÑO. Miguel Ríos brindó a lo largo del programa duetos que quedarán para la historia de la música española, junto a músicos tan recordados como Antonio Vega. También hubo versiones como las de Loquillo o Duncan Dhu rindiendo tributo a Elvis, o la legendaria actuación donde Jorge de Ilegales soltó la famosa frase "Señora, si no le gusta mi careto, cambie de canal".

ROCKOLA. Guillem Caballé, hoy presentador de LOS40 Classic, presentaba este programa desde 1998 hasta 2005, que se emitía en abierto en Canal Plus y en 40 TV, la apuesta televisiva de LOS40, y donde trolleaba para el disfrute de los espectadores las peticiones de vídeos musicales.

SPUTNIK. En Cataluña, si hubo un programa puntero musical, fue éste, que regresó hace dos años al Canal 33 para recordar los mejores momentos de la música de los años 90 con una serie de monográficos. Bruno Sokolowicz, actual presentador de LOS40 Classic, estuvo al frente del programa durante más de una década como guionista y conductor del programa.

MTV HOT. Por el sofá de la mordaz Deborah Ombres pasaron a presentar sus trabajos y tener charlas picantes y divertidas músicos de nuestra escena más variada. Se rumoreaba que la mismísima J.Lo le copió uno de sus guantes a la presentadora más irónica.

MÚSICA GOLFA. Este programa que se emitía en los ochenta, intentaba acercar al espectador cómo eran los templos de la movida de toda España, rotando el plató/escenario por míticas salas de la época como la Zeleste en Barcelona, la RKO de Madrid o la Pachá de Torrevieja, entre muchas otras.

EL ÁLBUM DE LA SEMANA. Emitido entre 2006 y 2008 en Canal Plus, fue un programa musical diario en el que un cantante o grupo musical hablaba sobre su último disco, con actuación incluída, durante toda la semana. El espacio estaba presentado por la periodista Paloma Concejero, y pasaron por allí desde Scissor Sisters o Amy Winehouse a Travis o Paolo Nutini, entre muchos otros.

FLYMUSIC. El 30 de junio de 2008, este canal musical de la TDT fue sustituido por Disney Channel. Su temática era la emisión de videoclips y programas sobre festivales y novedades, centrados mayoritariamente en bandas independientes que dieron a conocer al público español, como Bloc Party o Editors. Entre sus presentadores se encontraban Tania LLasera y Javier Ambrossi.

MTV SELECT. Entre semana, la MTV emitía por las tardes este programa que presentaban Claudia González y Miguel Such (al que recordábamos de la serie Compañeros, pero aquí nos caía mejor), y donde entraban llamadas telefónicas para seleccionar videoclips y recibían a las bandas del momento en su colorido plató.

CAJA DE RITMOS. La actuación de las bilbaínas Vulpes con su Me gusta ser una zorra, acabó con este programa de Carlos Tena el sábado 16 de abril de 1983. Parece que el club de los "ofendiditos" es algo que no pasa de moda.

EUROPEAN TOP 20. Antena 3 emitió en 1995, los sábados a las 13h, la versión española de The European Top 20, un espacio de la cadena musical MTV con los mejores vídeos europeos del momento. El programa estaba conducido por Hugo Campos, el primer presentador español que trabajó para la MTV, y nos desvelaba en la tele desde el Wonderwall de Oasis hasta el Back for good de Take That.

TORRES Y REYES/ ALASKA Y SEGURA/ ALASKA Y SEGURA. Y pronto, SÁNCHEZ Y CARBONELL. Programa en directo emitido por La 2 desde 2013 a 2015 y que regresará a la parrilla próximamente, donde, aparte de entrevistas y debates relacionadas con el mundo de la cultura, también hay espacio para la música en vivo en cada emisión. Y que nos dejó joyas como ésta:

KABUKI. En MTV, y conducido por Guillem Caballé, se emitía al mediodía uno de los programas más gamberros de la televisión. Contaba con colaboradores de lujo, entrevistas a invitados de actualidad y con el reportero Maldo. Sus divertidas salidas a la calle fueron míticas y nos dejaron momentos tan locos como este.

CARTA BLANCA. Emitido en La 2, en 2006 pudimos disfrutar de este espacio, que constó de dos temporadas, donde un invitado popular, entre los que se encontraron Alaska, Amparanoia o Isabel Coixet, hace un programa a su gusto seleccionado otros invitados para entrevistarlos, con actuación musical como bonus track. Ojalá se recupere.