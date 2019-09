Melendi, Pablo Alborán, Vanesa Martín y más, en el álbum de Beret

El lanzamiento del nuevo disco de Beret es ya una de las noticias musicales más importantes del 2019. El lanzamiento de su primer disco de estudio el próximo 25 de octubre está generando unas enormes expectativas. Su éxito en solitario con canciones como Lo siento, Te echo de menos o Me vas a ver va a tener muy pronto continuación con grandes colaboraciones.

Melendi, Pablo Alborán, Vanesa Martín, Sofía Reyes, Sebastián Yatra y DJ Nano estarán presentes en Prisma uniendo su talento al del solista sevillano. Junto a ellos firma una tercera parte de su proyecto musical con canciones como Desde cero, Sueño, Cóseme, Lo siento, Vuelve y Me llama.

Todas estas colaboraciones han tenido como adelanto el single Me vas a ver, un nuevo canto al desamor sobre esa persona que pase lo que pase siempre estará presente y que se estrenó el pasado 19 de septiembre.

Los números hablan por sí solos. Beret ha dejado de ser desconocido para el público en infinidad de países quienes han visto convertirse a este artista en un verdadero fenómeno.

Con Prisma quiere profundizar y llegar a una audiencia todavía mayor y lo hace con una fuerte apuesta por su sonido y sus composiciones. Será el primer disco que Beret publique bajo el sello de una gran discográfica y que vea la luz tanto en España como en Latinoamérica.

En total serán 19 canciones las que formen parte del lanzamiento de Prisma, un disco que incluirá un libro de fotos, ilustraciones y las letras de cada uno de los temas.

Las primeras fechas de la gira de presentación ya están confirmadas. Podrás ver a Beret en su Prisma Tour el 6 de junio de 2020 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 28 de junio en el Wizink Center de Madrid.

Beret será uno de los protagonistas de LOS40 Music Awards 2019 ya que está nominado en dos categorías: Mejor Artista o Grupo Revelación el Año y Mejor Canción con Lo siento.

Este es el listado de canciones definitivo de Prisma de Beret:

1. Prisma

2. Lo siento

3. Te echo de menos

4. Si por mi fuera

5. Desde cero (feat Melendi)

6. Me llama

7. Sueño (feat Pablo Alborán)

8. Me vas a ver

9. Me mata

10. Dime quién ama de verdad (Versión Prisma)

11. Cóseme (feat Vanesa Martín)

12. Vuelve

13. Sentir (Versión Prisma)

14. Llegará

15. Esencial (Versión Prisma)

16. Ojalá

17. Lo siento ( feat Sofía Reyes)

18. Vuelve (feat Sebastian Yatra)

19. Me llama (DJ Nano Remix)