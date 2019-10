‘Stranger Things’ estrena un revelador primer teaser de su 4ª temporada

Aunque la tercera temporada se hizo de rogar, los fans disfrutaron la 3ª temporada de Stranger Things de principio a fin a los pocos días de su estreno. Con un final de lo más trágico, estaba claro que aunque las cosas cambiarían drásticamente para Eleven y compañía, la historia tenía que continuar.

Y así lo confirmó ayer Netflix gracias a un teaser que dejaba claro que Stranger Things 4 era una realidad. Aunque sin detalles de su grabación y mucho menos de su fecha de estreno, el brvee vídeo desveló mucha información para los más incondicionales de la ficción:

El opening de la serie habitual de repente se traslada al Upside Down para apagarse poco a poco por el efecto de ese mundo. Además, un mensaje aparece tras apagarse la pantalla: "Ya no estamos en Hawkins". ¿Una referencia a la marcha de Will, su familia y Eleven fuera del pueblo, o tal vez a la Rusia soviética a la que nos trasladó la escena post-créditos?

Otra de las teorías que deja el teaser es la de la vuelta del Sheriff Hopper (David Harbour). Si bien algunos piensan que se encuentra en la prisión rusa del final de temporada, otros ven más probable que esté atrapado dentro del Upside Down y sea el que sujeta la linterna que puede verse en el fondo del vídeo. Algo rebuscado, pero el público ya sabe lo que puede llegar a sorprender la serie de los hermanos Duffer.

Pase lo que pase con los habitantes de Hawkins, muchos ya se esperan que con esta nueva entrega se ponga fin a la serie que se estrenó en 2016. Igualmente, tocará esperar a más información por parte de la plataforma y sus creadores.