Elsa Pataky y Chris Hemsworth podrían tener un mensaje para Miley Cyrus

Dicen que donde hubo fuego, quedan cenizas. Y si no que se lo digan a Liam Hemsworth y Miley Cyrus, cuya ruptura aún protagoniza este nuevo episodio de sus vidas. Sin ir más lejos, Elsa Pataky y Chris Hemsworth, los que un día fueron cuñados de la cantante de Slide Away, parece que perdonan, pero no olvidan. (O no).

"Ellos son los que recogen las piezas, y harán cualquier cosa para proteger a Liam, incluiso excluir a Miley de la vida de Liam", señala una fuente en exclusiva a Radar Online, en palabras recogidas por Infobae. Vamos, que todo apunta a que aún tienen clavada esa espinita.

Después de conocerse la noticia de que Cyrus y el pequeño de los Hemsworth habían puesto fin a sus ocho meses de matrimonio y años de relación, salió la noticia de la nueva relación de Miley con Kaitlynn Carter, aunque ya de eso solo queda el recuerdo pues también han puesto fin a su romance. Esto ha permanecido en la mente de la familia Hemsworth, quien ha decidido apoyar al actor indubitablemente.

De hecho, tras la publicación de la canción de Slide Away, que, tal y como informa Infobae, fue considerada como una indirecta hacia Liam, los allegados del joven supuestamente decidieron poner punto y final a su relación con la cantante.

"La canción de ruptura y la campaña de desprestigio que implica surgerir que tiene problemas de adicción, todo es irritante para ellos. [...] Recibieron a Miley con los brazos abiertos a pesar de que ella era demasiado salvaje e inmadura para su grupo de amigos, y también se sienten traicionados por su comportamiento", continúa informando la fuente.

Sea como fuere, tras su ruptura con Liam, las posibles intenciones de Elsa Pataky y Chris Hemsworth, y su adiós a Kaitlynn Carter, Miley también ha decidido enviar un mensaje indirecto (aunque muy directo) que muchos consideran un dardo hacia estas dos últimas parejas. "Despertarme todeada de animales es mi manera favorita de arrancar una mañana. Inmediatamente me recuerdan lo que es el amor incondicional. Lo mejor de los animales es que a ellos no les importan los detalles. Ellos viven con la regla de oro: amar y ser amado. Nada de estar preguntando sobre riqueza, carrera, talento, raza, edad, sexo... ellos te devuelven el amor multiplicado por 100. Todo lo que piden a cambio de ser cuidados es lealtad, seguridad y confianza", decía en un Instagram Story junto a dos perros.

Sea como fuere, no cabe duda de que Miley y Liam han compartido innumerables recuerdos que permanecerán por siempre en su memoria, por lo que no dudamos de que ambos se desean el factor más importante que se puede tener en la vida: la felicidad.