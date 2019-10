Jungkook (BTS) da consejos para preparar el ramen perfecto

Pues no. Cantar y bailar no son los únicos talentos que parecen haber desarrollado los chicos de BTS. O al menos uno de ellos. Jungkook, el más joven del grupo, ha demostrado que la cocina también se encuentra entre sus hobbies (y hemos de decir que no se le da nada mal).

Así lo ha demostrado en un episodio de Run BTS! protagonizado por los surcoreanos en el que tanto él como sus compañeros de banda decidieron comer carne y ramen, y él no tardó en dejar patente su habilidad para cocinar esta sopa japonesa.

¿QUÉ ES EL RAMEN? REDA&CO (Getty Images) Según Hattori Hanzo, el ramen es una sopa japonesa de fideos de origen chino preparada con una base de caldo de carne que se sirve con una gran diversidad de toppings y salsa kaeshi. Además, su base también cuenta con otros ingredientes como alga, bonito seco, sardinas secas, huesos de ternera, setas, cebolla y a veces marisco. Aunque hay distintos tipos de ramen, este es el más común.

En el vídeo emitido por el canal surcoreano JTBC, Jungkook da algunos detalles de su propia receta de la popular sopa. Lo primero que confiesa, según Allkpop, es que siempre "pone la sopa primero" sin razón alguna. "Un consejo cuando cocinas ramen: no cierres la olla cuando hierva", añade. Eso sí, solo es oportuno hacerlo al principio. Estamos seguros de que más de uno y una ya han utilizado estos consejos en sus recetas.

Este es uno de los platos favoritos del surcoreano, al que hemos visto comerlo en más de una ocasión. Y no solo eso, sino que lo ha compartido orgulloso en las redes sociales.

Tras conocer los consejos de Jungkook, no hemos podido evitar ir al supermercado y hacernos con los ingredientes necesarios para esta delicia japonesa de origen chino. Y tú, ¿ya lo has probado? Y, lo más importante, ¿has seguido las pautas del surcoreano?

Habrá que celebrar de alguna forma que BTS ha vuelto de sus vacaciones y están listos para ofrecernos nuevos contenidos. De hecho, ya tienen planificada la semana para alimentarnos de nuevos vídeo vlogs que grabaron durante su tiempo libre. ¿Acaso hay mejor acompañante para verlos que un ramen bien hecho y calentito? O el chicken noodle soup que canta su compañero J-Hope.