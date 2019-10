South of the border, la película de Ed Sheeran, Camila Cabello y Cardi B

Cine y carteles de los 80. Así están promocionando Ed Sheeran, Camila Cabello y Cardi B el estreno inminente del videoclip que ilustrará South of the border.

La canción forma parte del álbum No 6 Collaborations Project que el británico publicó hace unos meses con una larga lista de estrellas mundiales como colaboradores.

Uno de los temas con mayor sabor latino es este South of the border junto a Camila Cabello y Cardi B que los directores (Jason Koenig) y productores (Honna Kimmerer, Asylum Records y Anonymous Content) del vídeo parecen haber ambientado en la costa oeste de México.

Ver esta publicación en Instagram #SouthOfTheBorder Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 29 Sep, 2019 a las 10:07 PDT

Los propios Ed Sheeran, Camila Cabello y Cardi B protagonizarán el clip junto a la modelo Alexis Ren y al actor Paul Karmiryan en lo que promete ser una apuesta audiovisual de lo más cinematográfica.

Los night clubs, las luces de neón y la música salpicarán la historia de glamour en el videoclip de South of the Border cuya fecha de estreno aún no ha sido confirmada aunque todo apunta a que será inmediato.

Tras Take me back to London con Stormzy, Nothing on you con Paulo Londra y Dave, Antisocial con Travis Scott, Blow con Bruno Mars y Chris Stapleton, Beautiful people con Khalid y I don't care con Justin Bieber, este South of the border sería el séptimo videoclip oficial de No 6 Collaborations project.

¿Habrá un Señorita parte 2 entre Ed Sheeran y Camila Cabello? Viendo al solista británico bailar en Thinking out loud cruzamos los dedos para que así sea...